به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی عصر پنجشنبه در جریان آغاز پویش استانی «صدای ما خاموش نمیشود» و در محل مدرسه تخریبشده حجاب سقز، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی اظهار کرد: حمله به مدارس، بهویژه مدارسی که با تلاش و همت مردم طی دههها شکل گرفتهاند، جنایتی علیه آینده جامعه و نسلهای آینده است.
وی افزود: مدرسه نه تنها محل آموزش، بلکه نماد امید، عدالت و آگاهی در جامعه محسوب میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به برخی مدارس آسیبدیده از جمله مدرسه «شجره طیبه میناب» و مدرسه «حجاب سقز» گفت: این اقدامات چهره واقعی دشمنی را آشکار کرده و نشاندهنده بیتوجهی عاملان آن به اصول انسانی و بینالمللی است.
حسینی ادامه داد: آموزش و پرورش کردستان ضمن محکومیت این اقدامات، تمامی ظرفیتهای فرهنگی خود را برای بازنمایی این حوادث و آگاهسازی جامعه بهکار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اهداف پویش «صدای ما خاموش نمیشود» اظهار کرد: این پویش با هدف واکنش فرهنگی و اجتماعی به این جنایات، شامل برگزاری جلسات تبیینی در مدارس، تولید محتوای فرهنگی توسط دانشآموزان و فرهنگیان و تقویت مشارکت عمومی در حمایت از مراکز آموزشی است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان گفت: ما در کردستان با اتحاد و همبستگی اجازه نخواهیم داد صدای مدارس و دانشآموزان خاموش شود و مدرسه را خانه امید و آینده جامعه میدانیم.
