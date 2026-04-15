۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

برگزاری مراسم یادبود بمباران مدرسه «حجاب» سقز در جنگ رمضان

برگزاری مراسم یادبود بمباران مدرسه «حجاب» سقز در جنگ رمضان

سنندج - مراسم یادبود بمباران مدرسه نمونه دخترانه «حجاب» سقز که در جنگ رمضان مورد حمله قرار گرفت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، فرهنگیان و دانش‌آموزان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود بمباران مدرسه نمونه دخترانه «حجاب» شهرستان سقز عصر چهارشنبه با حضور ضیاالدین نعمانی، فرماندار ویژه سقز، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرهنگیان و دانش‌آموزان در فضایی معنوی برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش سقز با اشاره به خسارات وارده به زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: در جریان جنگ، ۱۲ واحد آموزشی به همراه ساختمان اداره آموزش و پرورش این شهرستان دچار خسارت شده‌اند که روند بازسازی و پیگیری جبران این خسارات در دستور کار قرار دارد.

محمد گدرونی افزود: با وجود این خسارات، تلاش شده است روند آموزش دانش‌آموزان بدون وقفه ادامه یابد و تمهیدات لازم برای جبران کمبود فضاهای آموزشی در حال انجام است.

در این مراسم، حاضران انزجار خود را از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکایی به کشور از جمله مراکز آموزشی و مدارس اعلام و بر اهمیت حفظ روحیه همبستگی، تداوم مسیر تعلیم و تربیت و لزوم توجه ویژه به بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی آسیب‌دیده تأکید کردند.

همچنین دانش‌آموزان در این مراسم به اجرای برنامه‌های فرهنگی پرداختند.

بر اساس این گزارش، مدرسه نمونه دخترانه «حجاب» سقز در ایام جنگ رمضان در پی حمله متجاوزانه، دچار تخریب و خسارات جدی شد که این موضوع موجب تأثر و واکنش گسترده در میان مردم و مسئولان منطقه شد.

این مراسم با قرائت فاتحه، محکومیت حملات رژیم صهیونی و آمریکایی به مدارس و تأکید بر استمرار فعالیت‌های آموزشی در شهرستان سقز به کار خود پایان داد.

