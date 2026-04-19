بانویی که بدون حکومت، یک شهر تمدنی ساخت

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زهرا اسکندری: فاطمه بنت موسیبنجعفر(ع)، مشهور به فاطمه معصومه(س)، در نخستین روز ذیالقعده سال ۱۷۳ هجری قمری در مدینه به دنیا آمد؛ در خانهای که همزمان محل رشد علم، روایت، فقه و امامت بود و در عین حال زیر فشار سیاسی سنگین خلافت عباسی قرار داشت. او دختر امام موسیبنجعفر(ع)، هفتمین امام شیعیان دوازدهامامی و نجمه خاتون است؛ مادری که در منابع تاریخی از او به عنوان بانویی با فضیلت و نقشآفرین در تربیت فرزندان اهلبیت(ع) یاد شده است.
دورانی که حضرت فاطمه معصومه(س) در آن چشم به جهان گشود، مقارن با خلافت هارونالرشید، سپس امین و مأمون عباسی بود؛ دورهای که در آن، ساختار قدرت عباسی تلاش میکرد همزمان با کنترل سیاسی، بر جریان فکری و اعتقادی شیعه نیز سلطه داشته باشد. در چنین فضایی، زندگی خاندان اهلبیت(ع) نه در آرامش اجتماعی، بلکه در متن یک فشار سیاسی مستمر شکل میگرفت. فشاری که هم بر روابط خانوادگی اثر میگذاشت و هم بر مسیرهای هجرت، ارتباط و زیست اجتماعی آنان.
بانویی که در تاریخ کمتر دیده شد اما در تمدن اثر گذاشت
زندگی حضرت فاطمه معصومه(س)، برخلاف بسیاری از شخصیتهای تاریخی، در قالب یک روایت طولانی سیاسی یا اجتماعی ثبت نشده، اما اثرگذاری آن در لایههای عمیقتر تاریخ دیده میشود. او از همان دوران کودکی در محیطی رشد یافت که علم، روایت و مبارزه فکری با ساختار قدرت عباسی درهمتنیده بود. حضور در چنین خانوادهای، به معنای قرار گرفتن در مرکز یک جریان فکری و اعتقادی فعال بود. با این حال، اطلاعات تاریخی درباره جزئیات زندگی شخصی او محدود است و همین مسئله، زمینه تحلیلهای مختلفی را در میان مورخان و پژوهشگران ایجاد کرده است.
یکی از موضوعات مهم در زندگی فاطمه معصومه(س)، مسئله ازدواج نکردن اوست. منابع تاریخی در این زمینه دیدگاههای مختلفی ارائه دادهاند. برخی به وصیت امام موسیبنجعفر(ع) اشاره کردهاند، برخی دیگر نبود همکفو مناسب در شرایط اجتماعی آن زمان را مطرح کردهاند و گروهی نیز این موضوع را در پیوند با شرایط سیاسی و محدودیتهای دوران عباسی تحلیل کردهاند. در نگاه تاریخی، این موضوع تنها یک مسئله فردی نیست، بلکه بازتابی از شرایط پیچیده اجتماعی و سیاسی عصر عباسی است. عصری که در آن، حتی روابط خانوادگی نیز تحت نظارت و کنترل ساختار قدرت قرار داشت.
لحظه تغییر تاریخ
نقطه تحول زندگی حضرت فاطمه معصومه(س) زمانی رقم خورد که امام رضا(ع) به ولایتعهدی مأمون عباسی منصوب و از مدینه به مرو منتقل شد. این اتفاق، نه فقط یک جابهجایی سیاسی، بلکه یک تغییر در جغرافیای حضور خاندان اهلبیت(ع) بود. در ادامه این رویداد، حضرت فاطمه معصومه(س) به همراه گروهی از برادران و همراهان، مسیر سفر به سمت خراسان را آغاز کرد. اما این مسیر در نزدیکی ساوه با رخدادهایی همراه شد که منابع تاریخی از آن بهعنوان نقطه تغییر مسیر کاروان یاد میکنند. پس از این اتفاق، مسیر حرکت به سمت قم تغییر یافت؛ شهری که از پیش، به دلیل حضور خاندان اشعری و زمینههای فکری شیعی، ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز علمی و مذهبی را داشت.
ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم، یک رخداد ناگهانی در تاریخ این شهر نبود. بلکه در بستری از تحولات پیشین رخ داد. خاندان اشعری که از کوفه به این منطقه مهاجرت کرده بودند، پیشتر زمینههای علمی، دینی و اجتماعی این شهر را شکل داده بودند. این خاندان در کنار فعالیتهای علمی، در عرصههای سیاسی و نظامی نیز حضور داشتند و در قیامهایی همچون حرکت زیدبنعلی(ع) مشارکت کرده بودند. پس از فشارهای سیاسی دوران حجاج بن یوسف، آنان قم را به عنوان پایگاه جدید خود انتخاب کردند و این منطقه را به مرکز نشر معارف اهلبیت(ع) تبدیل کردند. در چنین زمینهای بود که ورود حضرت فاطمه معصومه(س) معنا پیدا کرد و قم به نقطه اتصال یک جریان تاریخی تبدیل شد.
۱۷ روزی که یک شهر را تغییر داد
حضرت فاطمه معصومه(س) پس از ورود به قم، تنها ۱۷ روز در این شهر اقامت داشت. اما همین مدت کوتاه، در تاریخ این شهر اثری ماندگار بر جای گذاشت. او در این مدت، در خانه موسی بن خزرج اشعری اقامت داشت و پس از مدت کوتاهی، در سال ۲۰۱ هجری قمری درگذشت و در باغ بابلان به خاک سپرده شد؛ مکانی که بعدها به حرم مطهر او تبدیل شد. این واقعه، آغاز شکلگیری یک مرکز زیارتی و علمی بود که در قرون بعد، به یکی از مهمترین پایگاههای علمی جهان اسلام تبدیل شد.
پس از دفن فاطمه معصومه(س)، قم به تدریج به یکی از مراکز مهم علمی و مذهبی تبدیل شد. حضور محدثان، فقها و عالمان دینی در این شهر، آن را به یکی از کانونهای اصلی تولید علوم اسلامی در جهان تشیع بدل کرد. در طول قرون مختلف، این شهر نقش مهمی در انتقال معارف اهلبیت(ع) به مناطق مختلف جهان اسلام ایفا کرد؛ از خراسان تا عراق، از شام تا مناطق دیگر.
شهری که تاریخ را درک کرد
قم در تاریخ اسلام و ایران، همواره با مفهوم «بصیرت اجتماعی» شناخته شده است. این ویژگی در دورههای مختلف تاریخی، بهویژه در دوران معاصر، بارها خود را در قالب کنشهای اجتماعی و دینی نشان داده است. در نهضت ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، مردم قم نقش مهمی در آغاز یک جریان سیاسی و اجتماعی ایفا کردند. در سال ۱۳۵۶ نیز، واکنش مردم این شهر به اهانت به مرجعیت دینی، نقطه آغاز اعتراضات گستردهای شد که بعدها به تحولات بزرگتری در کشور انجامید.
در نگاه تاریخی، حضرت فاطمه معصومه(س) تنها یک شخصیت فردی نیست؛ بلکه بخشی از یک زنجیره تاریخی است که در آن، مهاجرت، علم، سیاست و اجتماع به هم پیوند خوردهاند. قم امروز، ادامه همان مسیری است که با حضور او آغاز شد. مسیری که یک شهر را از یک منطقه جغرافیایی به یک مرکز تمدنی در جهان اسلام تبدیل کرد.
روایت رهبر شهید انقلاب از نقش تاریخی این بانوی بزرگ
رهبر شهید انقلاب اسلامی در تحلیل جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) و نقش تاریخی او در شکلگیری قم، چنین بیان کردهاند:
«این بانوی بزرگوار، این دختر جوانِ تربیتشدهی دامان اهلبیت پیغمبر، با حرکت خود در جمع یاران و اصحاب و دوستان ائمه (علیهمالسّلام) و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر معرفت و ولایت در طول مسیر در میان مردم و بعد رسیدن به این منطقه و فرود آمدن در قم، موجب شده است که این شهر به عنوان پایگاه اصلی معارف اهلبیت (علیهمالسّلام) در آن دوره ظلمانی و تاریکِ حکومت جباران بدرخشد و پایگاهی بشود که انوار علم و انوار معارف اهلبیت را به سراسر دنیای اسلام از شرق و غرب منتقل کند.»
این تحلیل، قم را نه یک اتفاق تاریخی، بلکه نتیجه یک جریان هدفمند فرهنگی و معرفتی میداند. پس از این واقعه، قم به یکی از مهمترین مراکز علمی جهان اسلام تبدیل شد. حوزههای علمیه این شهر، در طول قرون مختلف، نقش مهمی در تولید اندیشه دینی، تربیت عالمان و انتقال معارف اسلامی به نقاط مختلف جهان ایفا کردند. این شهر بهتدریج به یک شبکه علمی گسترده تبدیل شد که اثر آن در سراسر جهان اسلام قابل مشاهده است.
روز دختر، بازخوانی یک الگوی تاریخی در متن جامعه امروز
نامگذاری سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) به عنوان «روز دختر»، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه بازخوانی یک الگوی تاریخی از نقش زنان در فرهنگ اسلامی است. در این نگاه، او نماد حضور اجتماعی، مهاجرت آگاهانه، اثرگذاری فرهنگی و نقشآفرینی در شکلگیری یک تمدن دینی است. الگویی که در تاریخ، فراتر از یک روایت فردی معنا پیدا میکند. زندگی فاطمه معصومه(س) در ظاهر، روایتی کوتاه از یک سفر است. اما در عمق تاریخ، آغاز یک جریان تمدنی است. سفری که از مدینه آغاز شد، در قم پایان یافت، اما در واقع در تاریخ اسلام آغاز شد. قم امروز، همچنان در امتداد همان مسیری حرکت میکند که با حضور او معنا گرفت. مسیری که از یک توقف ۱۷ روزه آغاز شد و به شکلگیری یکی از مهمترین مراکز علمی جهان اسلام انجامید. مرکزی که همچنان در متن تحولات فکری، دینی و اجتماعی جهان اسلام حضور دارد.
منبع:
_سایت مقام معظم رهبری شهید آیت الله سیدعلی خامنهای
