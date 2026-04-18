ب️ه گزارش خبرگزاری مهر، مهران پوپل شاعر افغانستانی نوشت درباره حال و احوال این روزهای ایران نوشت:
هلا آنها که میخواهید قرآن را نگه دارید
بقرآن اصلَ قرآن است، ایران را نگه دارید
و هر شهرش یکی از سورههای پاک قرآن است
و شاید سوره «نور» است، تهران را نگه دارید
خبردار! این نبردی بین اسرائیل و ایران نیست
نبرد کفر و ایمان است، ایمان را نگه دارید
اگر در راه حق از مرگ میترسید، باکی نیست
ولیکن حرمت خون شهیدان را نگه دارید
میان حق و باطل بیطرف ها بیشرف هستند
اگر هرچیز را دادید وجدان را نگه دارید
خیابان ها خیابان نیست، خط اول جنگ است
هلا ای مردم رزمنده میدان را نگه دارید
بدانید اینکه اسلامی پس از ایران نخواهد ماند
مسلمانان عالم سنگرتان را نگه دارید
