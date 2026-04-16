به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سروآباد عصر پنجشنبه به همراه بخشدار مرکزی در دیدار با فرماندار این شهرستان ضمن تبریک سال نو و قدردانی از حمایتهای فرهنگی وی و همراهی بخشدار مرکزی در حوزه فرهنگ، گزارشی از برنامهها و فعالیتهای فرهنگی سال جاری، بهویژه برگزاری دومین دوره جشنواره منطقهای «سیاوچمانه» ارائه کردند.
در ادامه این نشست، صابر عزیزی بهعنوان دبیر دومین دوره جشنواره منطقهای «سیاوچمانه» معرفی شد.
همچنین در این مراسم از تلاشها و خدمات آزاد مرادی، دبیر نخستین دوره این جشنواره، تقدیر بهعمل آمد.
