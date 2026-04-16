۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

شکار ۳ «مرکاوا» و «نمر»رژیم صهیونیستی با موشک‌های هدایت‌شونده حزب الله

حزب الله لبنان اعلام کرد که در راستای پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، دو تانک «مرکاوا» و یک خودرو «نمر» ارتش اشغالگر را در شهرک «القنطره» هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العلام الحربی، حزب الله اعلام کرد که در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان و نقض آتش‌بس، صبح امروز پنج شنبه در دو نوبت دو تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را در ارتفاعات الصلعه در شهرک القنطره با موشک های هدایت شونده و به صورت قطعی هدف قرار داده است.

حزب الله همچنین اعلام کرد که یک دستگاه خودرو زرهی «نمر» ارتش اشغالگر را ساعت ۱۴:۴۵ عصر امروز در شهرک القنطره با موشک هدایت شونده هدف قرار داده و موشک با دقت به هدف خود اصابت کرده است.

رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در عملیاتی دیگر ساعت ۱۳:۱۵ ظهر امروز شهرک صهیونیست نشین نهاریا را شمال فلسطین اشغالی موشک باران کردند.

مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها هم ساعت ۱۱:۵۰ در ارتفاعات جنیجل در شهرک القنطره هدف حمله گسترده موشکی رزمندگان حزب الله قرار گرفت.

همچنین ساعت ۱۰:۵۰ آشیانه های تازه تاسیس توپخانه ارتش صهیونی در حد فاصل دو شهرک العدیسه و رب ثلاثین با آتش موشک های حزب الله در هم کوبیده شد.

