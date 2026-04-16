به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العلام الحربی، حزب الله اعلام کرد که در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان و نقض آتش‌بس، صبح امروز پنج شنبه در دو نوبت دو تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را در ارتفاعات الصلعه در شهرک القنطره با موشک های هدایت شونده و به صورت قطعی هدف قرار داده است.

حزب الله همچنین اعلام کرد که یک دستگاه خودرو زرهی «نمر» ارتش اشغالگر را ساعت ۱۴:۴۵ عصر امروز در شهرک القنطره با موشک هدایت شونده هدف قرار داده و موشک با دقت به هدف خود اصابت کرده است.

رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در عملیاتی دیگر ساعت ۱۳:۱۵ ظهر امروز شهرک صهیونیست نشین نهاریا را شمال فلسطین اشغالی موشک باران کردند.

مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها هم ساعت ۱۱:۵۰ در ارتفاعات جنیجل در شهرک القنطره هدف حمله گسترده موشکی رزمندگان حزب الله قرار گرفت.

همچنین ساعت ۱۰:۵۰ آشیانه های تازه تاسیس توپخانه ارتش صهیونی در حد فاصل دو شهرک العدیسه و رب ثلاثین با آتش موشک های حزب الله در هم کوبیده شد.