به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که به نظر میرسد پایبندی به یک نوع وعده غذایی در طول روز به افراد کمک میکند تا وزن بیشتری کم کنند.
محققان دریافتند افرادی که از الگوهای غذایی منظم تکراری پیروی میکردند- تکرار بسیاری از غذاهای مشابه و ثابت نگه داشتن کالری دریافتی خود- در طول سه ماه وزن بیشتری نسبت به افرادی که رژیم غذایی متنوعتری داشتند، از دست دادند.
«شارلوت هاگرمن»، محقق ارشد و روانشناس اجتماعی از مؤسسه تحقیقاتی اورگن، گفت: «حفظ یک رژیم غذایی سالم در محیط غذایی امروزی نیاز به تلاش مداوم و خودکنترلی دارد.»
او در یک بیانیه خبری گفت: «ایجاد روالهایی در مورد غذا خوردن ممکن است این بار را کاهش دهد و انتخابهای سالم را خودکارتر کند.»
برای این مطالعه، محققان گزارشهای غذایی ۱۱۲ بزرگسال دارای اضافه وزن یا چاق شرکتکننده در یک برنامه کاهش وزن را تجزیه و تحلیل کردند.
تیم تحقیق، میزان منظم بودن رژیم غذایی هر فرد را بر اساس نوسان کالری دریافتی روزانه و تغییر انتخاب وعدههای غذایی و میان وعدههای غذایی در طول زمان اندازهگیری کردند.
کسانی که رژیم غذایی تکراری داشتند، به طور متوسط ۶٪ از وزن بدن خود را از دست دادند، در حالی که این میزان در بین کسانی که رژیم غذایی متنوعتری داشتند، ۴٪ بود.
به همین ترتیب، ثبات کالری روزانه با کاهش وزن موفقیتآمیز مرتبط بود. به ازای هر ۱۰۰ کالری افزایش در نوسان روزانه، افراد حدود ۰.۶٪ کاهش وزن کمتری داشتند.
محققان گفتند که نتایج نشان میدهد سادهسازی انتخابهای غذایی ممکن است به افراد در ایجاد عادات پایدار کمک کند.
هاگرمن گفت: «محیط غذایی مدرن ما بسیار مشکلساز است. در عوض، افراد ممکن است با یک رژیم غذایی تکراریتر که به آنها کمک میکند تا به طور مداوم انتخابهای سالمتری داشته باشند، بهترین عملکرد را داشته باشند، حتی اگر ممکن باشد مقداری از تنوع غذایی را از دست بدهند.»
نظر شما