۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

 تلاش برای پرداخت سریع مطالبات چایکاران گیلانی از طریق تسهیلات بانکی

لنگرود- استاندار گیلان از تلاش برای محقق کردن خط اعتباری به منظور کمک به کارخانجات چای خبر داد و گفت: با این تسهیلات، پول چای‌کاران زودتر از موعد به دستشان می رسد.

هادی حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه اهمیت حضور مردم در میدان، اظهار کرد: حضور مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ در واقع دو موضوع حضور مردم در میدان و قدرت موشکی، در کنار یکدیگر می‌توانند دستاوردهای بزرگی برای کشور به همراه داشته باشند.

وی افزود: این دو مؤلفه تاکنون نیز باعث تثبیت جایگاه نظام در منطقه شده است. همان‌گونه که در جنگ هشت ساله این پشتیبانی مردمی ما را به نتیجه رساند، امروز نیز این دستاوردها می‌تواند کشور را برای ده‌ها سال در مسیر پیشرفت و امنیت پایدار قرار دهد. ان‌شاءالله امسال شاهد برداشت مناسبی باشیم.

استاندار گیلان به حمایت از چای‌کاران و کارخانه‌داران، تصریح کرد: خوشبختانه امسال قیمت برگ سبز درجه یک و درجه دو بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نسبت به سال قبل تعیین شده و تلاش می‌کنیم پول چای‌کاران را به دستشان برسانیم. با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، به دنبال فراهم کردن یک خط اعتباری ویژه برای کمک به کارخانجات چای هستیم تا بتوانند برگ سبز را خریداری کنند.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: از طریق تسهیلاتی که به کارخانه‌داران پرداخت می‌شود، آنها قادر خواهند بود مانند سال گذشته مطالبات چای‌کاران را سر وقت پرداخت کنند. امیدواریم بخشی از این تسهیلات هرچه زودتر محقق شود تا چای‌کاران و کارخانه‌داران با راحتی بیشتری فعالیت خود را ادامه دهند.

