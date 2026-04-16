۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

اتوبوس اسکانیا با ۳۷ میلیون تومان خلافی توقیف شد

اصفهان - رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: ماموران پلیس راه شاهین شهر کاشان، حین کنترل خودروهای عبوری، اسکانیا را با ۳۷ میلیون تومان خلافی توقیف کرد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی، رئیس پلیس راه استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد. ماموران پلیس راه شاهین شهر کاشان، حین کنترل خودروهای عبوری در محور اصفهان به تهران، یک دستگاه اتوبوس اسکانیا را به دلیل داشتن ۳۷ میلیون تومان خلافی، توقیف کردند.

وی ادامه داد:ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تخلفات ثبت‌شده این خودرو مربوط به تردد در خط سوم آزادراه ها بوده است، به رانندگان وسایل نقلیه سنگین توصیه کرد: برابر آیین نامه راهنمایی و رانندگی تردد اتوبوس، مینی بوس و انواع بارکش ها به استثناء وانت بارها و سواری ها در خط سوم آزادراه ها ممنوع بوده که لازم است این موضوع را به جد در اولویت کار خود قرار دهند و با پرداخت به‌موقع جرایم رانندگی، علاوه بر پیشگیری از توقیف خودرو، سهم خود را در ارتقای ایمنی جاده‌ها ایفا کنند.

