به گزارش هبرنگار مهر،ویکتور هوگو تنها یک نویسنده نبود؛ او صدای وجدان قرن نوزدهم فرانسه و یکی از ستون‌های اصلی مکتب رمانتیسم به شمار می‌رفت. آثار او فراتر از ادبیات محض، عرصه‌ای برای بازنمایی تاریخ، سیاست و دردهای بشری است. هوگو با نگاهی عمیق به مقولاتی چون عدالت، مذهب، هنر و طبیعت، جهانی را خلق کرد که در آن نبرد میان خیر و شر، نه در افسانه‌ها، بلکه در بطن جامعه و در میان طبقات فرودست جریان دارد. اندیشه او بر پایه نوع‌دوستی و تعهد بنا شده بود؛ او معتقد بود که هنرمند وظیفه دارد فراتر از لذت بصری یا ادبی، به عنوان راهنمایی برای نسل بشر عمل کند.

در تحلیل آثار هوگو، نخستین چیزی که خودنمایی می‌کند، پیوند ناگسستنی میان «هنر» و «مذهب» در بستر تمدن غربی است. همان‌طور که در متون مربوط به هنر مسیحی غرب اشاره شده، هنر در سده‌های گذشته ابزاری برای تعالی روح و بیان حقایق قدسی بوده است. هوگو در آثار خود، به‌ویژه در «گوژپشت نتردام»، کلیسا را نه فقط به عنوان یک ساختمان، بلکه به مثابه تجسمی از تاریخ و هنر سنگی می‌بیند. او در زمانی که معماری گوتیک نادیده گرفته می‌شد، با قلم خود شکوه این هنر را احیا کرد و نشان داد که چگونه معماری و هنر مسیحی، راوی داستان‌های ناگفته توده‌ها هستند. او معتقد بود «کتاب، معماری را خواهد کشت»، بدین معنا که چاپ و ادبیات جایگزین بیانات هنری سنگی در کلیساها خواهند شد.

فلسفه رنج و رستگاری در ابعاد انسانی

هسته مرکزی افکار هوگو در مفهوم «انسان‌گرایی» نهفته است. او در شاهکارهای خود نظیر «بینوایان»، جهان را نه به عنوان یک تراژدی لاینحل، بلکه به عنوان صحنه‌ای برای رستگاری از طریق رنج توصیف می‌کند. برخلاف بسیاری از نویسندگان هم‌عصر خود، هوگو به جبر مطلق اعتقاد نداشت. در دنیای او، ژان والژان با فداکاری و پذیرش مسئولیت اخلاقی، بر سرنوشت شوم خود و سیستمی که او را سرکوب می‌کرد، پیروز می‌شود. این رویکرد نشان‌دهنده اعتقاد عمیق او به «کرامت انسانی» است؛ مفهومی که در آن حتی رانده‌شدگان و محرومان نیز می‌توانند با فتح شرف انسانی خود، به سوی آزادی و روشنایی حرکت کنند.

هوگو در آثار خود همواره به نبرد میان نیکی و شر توجه دارد، اما این نبرد در وجدان بیدار آدمی رخ می‌دهد. او معتقد بود که شیطان شکست‌خورده نیز می‌تواند به سوی نیکی بازگردد و این نگاه خوش‌بینانه و متعالی، زیربنای آثار او را تشکیل می‌دهد. از منظر او، هنرمند باید «شاعر کامل» باشد؛ کسی که سه ساحت انسانیت، طبیعت و ماوراءطبیعت را در آثارش پیوند می‌زند. نخستین ندای او همیشه ندای انسانیت بود و این همان چیزی است که آثار او را پس از گذشت دهه‌ها، همچنان زنده و تپنده نگاه داشته است.

پیوند روح زمانه و مکان در ساختار روایی

یکی از ابعاد کمتر شناخته شده اما عمیق در آثار هوگو، تحلیل رابطه میان انسان و محیط زیست (روح مکان) است. هوگو در رمان هایش به وضوح نشان می‌دهد که چگونه جغرافیای یک منطقه بر اندیشه‌ها و رفتارهای ساکنان آن اثر می‌گذارد. او ولایت بریتانی در شمال فرانسه را به مردابی تشبیه می‌کند که در برابر تغییرات و مدرنیته مقاومت می‌کند. این تقابل میان «اندیشه محلی» و «اندیشه جهانی»، بازتاب‌دهنده چالش‌های سیاسی زمانه اوست. او پاریس را مهد آزادی و تحول می‌دانست و در مقابل، روستاها را نماد سنت‌هایی می‌دید که گاه مانع پیشرفت می‌شوند.

این دیدگاه دیالکتیکی، نشان از تسلط هوگو بر جامعه‌شناسی زمانه خویش دارد. او تاریخ را نه به عنوان مجموعه‌ای از وقایع خشک، بلکه به عنوان موجودی زنده در کالبد شهرها و انسان‌ها می‌دید. در «رنجبران دریا»، او نبرد نمادین انسان با نیروهای قهار طبیعت را به تصویر می‌کشد تا ثابت کند که اراده انسانی و پایداری، جوهره اصلی بقای بشریت است.

حقوق بشر و رسالت سیاسی هنرمند

ویکتور هوگو از معدود ادیبانی بود که مستقیماً در عرصه سیاست حضور یافت و از تریبون مجلس فرانسه برای دفاع از حقوق محرومان استفاده کرد. او فقر را یک «آنتی‌تز اجتماعی» می‌نامید و معتقد بود که وظیفه نابغه ادبی، تنها نوشتن نیست، بلکه افشاگری و مبارزه با بی‌عدالتی است. او در سخنرانی‌های شورانگیز خود، علیه مجازات اعدام و برای آموزش رایگان و حقوق کودکان مبارزه کرد. برای او، «تعهد» معنای واقعی زندگی بود و بی‌تفاوتی را مترادف با مرگ می‌دانست.

او در کتاب «اعمال و گفتار»، صراحتاً بیان می‌کند که وظیفه او برداشتن نقاب از چهره‌های مزور و کندوکاو در پشت‌پرده‌های قدرت است. این بُعد از شخصیت هوگو، آثار او را به بیانیه‌هایی سیاسی و اجتماعی تبدیل کرد که فراتر از مرزهای فرانسه طنین‌انداز شد. او به تشکیل جمهوری سوم و استقرار دموکراسی در فرانسه کمک شایانی کرد و به همین دلیل، مراسم تشییع جنازه او با حضور بیش از دو میلیون نفر، به یک سوگ ملی و نمادی از اتحاد ملت تبدیل شد.

با وجود تمام درگیری‌های سیاسی و رمان‌های حجیم و پرفراز و نشیب، هوگو در لایه‌های پنهانی آثارش، لطافتی بی‌نظیر داشت. اشعار او در فرانسه بیش از رمان‌هایش ستایش می‌شوند. او در ۷۵ سالگی کتاب «هنر پدربزرگ بودن» را نوشت که در آن به زیبایی عواطف انسانی و عشق به نسل‌های آینده را به تصویر کشیده است. هوگو معتقد بود شاعر دو وظیفه بزرگ دارد: اول، بازتاب دادن عواطف جهانی از طریق افشای احساسات شخصی خود؛ و دوم، پیوند دادن صدای نسل بشر با صدای طبیعت و تاریخ.

آثار او در پنج دسته کلی (آثار آغاز نوجوانی، اشعار، نمایشنامه‌ها، رمان‌ها و مقالات سیاسی) نشان‌دهنده تکامل فکری مردی است که از یک رمانتیک پرشور به یک فیلسوف متعهد و مصلح اجتماعی تبدیل شد. هوگو با آثاری چون «مردی که می‌خندد»، به واکاوی رنج‌های عمیق انسانی و تضاد میان ظاهر و باطن پرداخت و نشان داد که چگونه قدرت‌های حاکم، انسانیت را برای اهداف خود قربانی می‌کنند.

ویکتور هوگو نماد پیوند «هنر» با «اخلاق» و «سیاست» است. او نشان داد که ادبیات می‌تواند سلاحی قدرتمند در برابر ظلم و ابزاری برای تعالی روح باشد. اندیشه‌های او درباره حقوق بشر، عدالت اجتماعی و لزوم رستگاری انسان از طریق عشق و رنج، همچنان برای جهان امروز درس‌آموز است. هوگو با تکیه بر سنت‌های هنری غرب و نگاهی رو به آینده، پلی میان سنت و مدرنیته زد و با آثاری که هم‌زمان سرشار از تخیل رمانتیک و واقع‌گرایی اجتماعی هستند، نام خود را به عنوان یکی از بزرگترین مربیان بشریت در تاریخ ثبت کرد. میراث او نه فقط در کتابخانه‌ها، بلکه در آرمان‌های آزادی‌خواهانه و بشردوستانه سراسر جهان جاری است.