مراسم هفتمین روز شهادت دکتر سید کمال خرازی در مسجد اعظم قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت هفتمین روز شهادت دکتر سید کمال خرازی به همراه همسر مکرمهاش شامگاه پنجشنبه در مسجد اعظم قم برگزار شد.
این مراسم با حضور جمعی از طلاب، فضلا، علمای حوزه علمیه، مسئولان استانی و چهرههای سیاسی و حوزوی برگزار شد و اقشار مختلف مردم قم نیز با حضور در این آیین، یاد و خاطره این دیپلمات شهید را گرامی داشتند.
در این مراسم، حجت الاسلام قمی معاون بینالملل دفتر مقام معظم رهبری، حجت الاسلام ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، بهنامجو استاندار قم، بقائی فرماندار شهرستان قم، حیدری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم، جمعی از شخصیتهای حوزوی و نیز اعضایی از بیت آیات عظام نوری همدانی و جوادی آملی حضور داشتند.
آیین بزرگداشت با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید آغاز شد و در ادامه حاج عباس حیدرزاده یکی از مداحان اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام به مرثیهسرایی و مداحی پرداخت.
در بخش سخنرانی این مراسم، حجت الاسلام قمی یکی از سخنرانان حوزوی با تبیین جایگاه والای شهادت در منظومه معارف اسلامی اظهار کرد: آرزوی هر مؤمن صادق، نیل به مقام رفیع شهادت است و این مرتبه، از عالیترین درجات معنوی برای انسانهای مؤمن به شمار میرود.
وی افزود: شهادت، نقطه اوج حیات طیبه انسان مؤمن است و شهدا با عبور از مرزهای تعلقات دنیوی، به عالیترین مراتب قرب الهی دست مییابند.
این استاد حوزه علمیه در ادامه با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید دکتر سید کمال خرازی بیان کرد: به گواهی بسیاری از فعالان سیاسی و شخصیتهای برجسته نظام اسلامی، این شهید والامقام از چهرههای متواضع، در عین حال قاطع و اثرگذار در عرصه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بود.
وی گفت: این شخصیت برجسته در کنار مسئولیتهای مهم سیاسی، در عرصه علمی و دانشگاهی نیز جایگاهی ممتاز داشت و به عنوان استادی مبرز در حوزه روابط و امور بینالملل شناخته میشد.
سخنران این مراسم ادامه داد: شهید خرازی در سالهای مسئولیت خود در دستگاه سیاست خارجی، مأموریتهای حساس و سرنوشتسازی از جمله وزارت امورخارجه و نماینده ایران در سازمان ملل متحد را بر عهده داشت که این امر به روشنی بیانگر شایستگی، تدبیر و تعهد انقلابی وی است.
وی افزود: اعتماد مستمر رهبر شهید انقلاب اسلامی به این دیپلمات برجسته، نشاندهنده عمق کارآمدی، وفاداری و صلاحیت بالای او در عرصههای مختلف مدیریتی و راهبردی بود.
در پایان این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهید دکتر سید کمال خرازی و همسرش را گرامی داشتند و بر استمرار راه شهدای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
