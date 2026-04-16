۱۳ پروژه ساختمان دولتی و عمومی در استان زنجان در دست اقدام است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میناخانی گفت: در راستای انجام وظایف معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، مطالعه، اجرا و پرداخت مطالبات پروژه های استانی و ملی به تعداد ۱۳ پروژه با زیربنا ۹۱ هزار متر مربع با کاربری‌های اداری، فرهنگی و آموزشی در دست اقدام است.

وی اعتبار مصوب این پروژه ها در سال مالی ۱۴۰۴ را حدود ۴ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: براساس آخرین ابلاغ، مبلغ ۲ هزار و ۸۴۶ میلیارد ریال تخصیص یافته است.

رئیس اداره اجرای پروژه های راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه از این ۱۳ پروژه، حدود ۹ پروژه با زیربنای ۳۴ هزار مترمربع در دست اجرا است، بیان داشت؛ تامین اعتبار ۲ پروژه راکد نیز در دست پیگیری بوده و دو پروژه نیز جهت پرداخت مطالبات است.

میناخانی، پروژه های در دست اجرا را شامل اداره کل و آزمایشگاه دامپزشکی زنجان، هنرستان سینما تئاتر، هنرستان هنرهای تجسمی دختران زنجان، ساختمان اداری ثبت احوال زنجان، ساختمان اداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، مقاوم سازی کتابخانه روزبه زنجان، احداث ساختمان فرمانداری شهر سلطانیه و ساختمان اداری مدیریت بحران شهر زنجان اعلام کرد و گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه ها ۵۶ درصد است