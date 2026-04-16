ضرورت حفظ انسجام ملی و تبعیت از رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر سادات کرمی شامگاه پنجشنبه در «چهلوهفتمین شب مقاومت» در شهرستان گلوگاه برگزار شد، با اشاره به نمونههایی از تاریخ اسلام، نقش تعیینکننده مردم در پایداری یا انحراف جوامع را تشریح کرد.
وی با بیان ماجرای قوم حضرت موسی(ع) اظهار داشت: در فاصلهای کوتاه پس از غیبت حضرت موسی، بخشی از امت دچار انحراف شدند و تحت تأثیر سامری به گوسالهپرستی روی آوردند؛ رخدادی که نشاندهنده اهمیت بصیرت و ثبات قدم در جامعه است.
سادات کرمی در ادامه به واقعه کوفه و دعوت مردم از امام حسین(ع) اشاره کرد و افزود: با وجود ارسال هزاران نامه برای دعوت از امام، در نهایت با فشارها، تهدیدها و محدودیتهای معیشتی، این همراهی تضعیف شد و مردم از حمایت خود عقبنشینی کردند.
وی همچنین با اشاره به دوران حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) تصریح کرد: کاهش همراهی مردم با امام، بهویژه پس از جنگ نهروان، موجب تضعیف جبهه حق و افزایش تعرضات دشمنان شد، بهگونهای که بخشی از سرزمینهای تحت حاکمیت ایشان مورد غارت قرار گرفت.
مسئول بسیج دانشجویی مازندران با جمعبندی این نمونهها خاطرنشان کرد: تاریخ نشان میدهد که هرجا مردم از رهبری فاصله گرفتهاند، زمینه بروز بحران و آسیب فراهم شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف تأکید کرد و گفت: حضور گسترده مردم در مناسبتهای ملی و انقلابی، نشانهای از پایبندی به آرمانها و عامل تقویت اقتدار کشور است.
سادات کرمی در پایان تأکید کرد: هوشیاری، بصیرت و همراهی مستمر با رهبری، از مهمترین الزامات عبور موفق از چالشها و حفظ مسیر پیشرفت کشور به شمار میرود.
