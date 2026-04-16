به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از مردم خواست که تا زمانی که جزئیات روند بازگشت به مناطق آسیب دیده در جنوب لبنان، بقاع و ضاحیه جنوبی بیروت مشخص نشده، از مراجعه زودهنگام به این مناطق خودداری کرده و منتظر اعلام وضعیت از سوی حزب‌الله باشند.

در پیام حزب‌الله آمده است: «با اعلام آتش‌بس و بخصوص سابقه و خوی صهیونیست‌ها در نقض پیمان‌ها و توافقات، از شما می‌خواهیم درنگ کرده و به مناطق آسیب‌دیده در جنوب، بقاع و ضاحیه بیروت حرکت نکنید تا روند امور روشن شود.»

حزب‌الله در این بیانیه نوید بازگشتی عزتمندانه را به مردم لبنان داد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه در لبنان خبر داد.

طبق گفته ترامپ رئیس جمهور (لبنان) جوزف عون و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توافق کردند که به منظور دستیابی به صلح، رسماً یک آتش‌ بس ۱۰ روزه را از ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا (EST) آغاز کنند.

گفتنی است که آتش‌بس در لبنان یکی از شروط ایران برای هرگونه توافق با آمریکا بود و به گفته تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی، این آتش‌بس که با فشارهای ایران برقرار شد.