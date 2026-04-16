۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

واکنش حزب الله به حملات اسرائیل؛ شلیک ۲۵موشک به شهرک‌های صهیونیست‌نشین

رسانه‌های اسرائیلی از شلیک ۲۵ موشک از سوی حزب‌الله به سمت شهرک کرمئیل‌ ونهاریا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک موج حمله موشکی از سوی حزب‌الله به سمت شهرک‌های کرمئیل و نهاریا صورت گرفته است.

برخی از رسانه‌های صهیونیست از شلیک ۲۵موشک از سوی حزب‎‌الله به سوی شهرک‌های صهیونیست‌نشین مذکور خبر دادند.

در پی این حمله موشکی برق بخش‌های از این مناطق قطع شده است.

رسانه‌های عبری همچنین از وقوع انفجارهایی در منطقه اشغالی نهاریا و اطراف آن در پی شلیک موشکهای حزب الله خبر دادند.

گفته می‌شود در این حمله موشکی دقیق حزب‎‌الله شماری از نظامیان صهیونیست زخمی شدند که حال یکی از مجروحان وخیم است.

این حمله حزب‌الله که در آخرین ساعت‌های جنگ و پیش از برقراری آتش‌‎بس انجام شده، در واکنش به گسترش حملات صهیونیست‌ها به مناطق مسکونی جنوب لبنان صورت گرفته است.

