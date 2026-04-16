به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک موج حمله موشکی از سوی حزبالله به سمت شهرکهای کرمئیل و نهاریا صورت گرفته است.
برخی از رسانههای صهیونیست از شلیک ۲۵موشک از سوی حزبالله به سوی شهرکهای صهیونیستنشین مذکور خبر دادند.
در پی این حمله موشکی برق بخشهای از این مناطق قطع شده است.
رسانههای عبری همچنین از وقوع انفجارهایی در منطقه اشغالی نهاریا و اطراف آن در پی شلیک موشکهای حزب الله خبر دادند.
گفته میشود در این حمله موشکی دقیق حزبالله شماری از نظامیان صهیونیست زخمی شدند که حال یکی از مجروحان وخیم است.
این حمله حزبالله که در آخرین ساعتهای جنگ و پیش از برقراری آتشبس انجام شده، در واکنش به گسترش حملات صهیونیستها به مناطق مسکونی جنوب لبنان صورت گرفته است.
