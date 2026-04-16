خبرگزاری مهر- حسام‌الدین حیدری: بدون هیچ تردیدی آنچه امشب در تحولات لبنان رقم خورد نه یک مذاکره عادی برای برقراری آرامش موقت بلکه شکستی فاحش و تاریخی برای استراتژی «فشار حداکثری» آمریکا و جاه‌طلبی‌های نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه است. اعلام آتش‌بس از سوی ترامپ و نتانیاهو در شرایطی صورت می‌گیرد که محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران ماه‌ها با ایستادگی صبورانه و هوشمندانه، تمام معادلات دشمن را بر هم زد. واقعیت میدانی لبنان و جبهه‌های پشتیبانی از غزه به وضوح نشان داد که هیچ راهبردی بدون در نظر گرفتن «خطوط قرمز» ایران به نتیجه نخواهد رسید. این پیروزی حاصل محاسبات دقیق فرماندهان حزب‌الله و پشتیبانی بی‌وقفه تهران از محور مقاومت بود، محوری که ثابت کرد اراده ملت‌های منطقه بر سناریوهای تحمیلی واشنگتن و تل‌آویو برتری دارد.

از نگاه راهبردی اصرار ایران به ویژه قالیباف، رئیس مجلس بر این شرط اساسی که «آتش‌بس در لبنان مقدم بر هرگونه پیشرفت مذاکره‌ای با طرف آمریکایی و شرط آغاز دور دوم گفت‌وگوهاست»، نقطه عطفی در بازتعریف قواعد درگیری با غرب به شمار می‌رود. این موضع‌گیری شفاف و قاطع که ابتدا از سوی مقامات ارشد دیپلماسی و نظامی کشورمان ابلاغ شد، توهم «جدایی‌اندازی» میان جبهه‌های مقاومت را برای همیشه باطل کرد. ترامپ و تیم او که پیش‌تر تصور می‌کردند با اعمال فشار بر بیروت یا تهران می‌توانند امتیازهای یک‌طرفه بگیرند، ناگهان خود را در برابر دیواری از اراده فولادین یافتند. نه تنها بمباران‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی نتوانست حزب‌الله را از موضع خود تکان دهد، بلکه تاکتیک «جنگ فرسایشی» که توسط محور مقاومت طراحی شده بود، هزینه‌های سیاسی و نظامی را برای صهیونیست‌ها به سطحی رساند که فرماندهان ارتش این رژیم عملاً از هرگونه مانور تهاجمی جدید ناامید شدند.

نکته حائز اهمیت دیگر افشای کامل «پوچی تهدیدهای همه‌جانبه» آمریکایی‌ها در صحنه عمل است. دولت ترامپ که مدعی بود با اعزام ناوهای جنگی و بکارگیری ابزارهای دیپلماتیک، ایران را به عقب‌نشینی وادار خواهد کرد عملاً در برابر استراتژی «صبر راهبردی» و «مقاومت فعال» ایران تسلیم شد. مقامات کاخ سفید که ماه‌ها هرگونه آتش‌بس بدون اخذ امتیاز از لبنان را رد می‌کردند، مجبور شدند شروط ضمنی تهران را نه در پشت پرده که بر سر میز اعلام عمومی بپذیرند. این واقعه برای همگان روشن ساخت که کلید ثبات در غرب آسیا نه در نیویورک یا واشنگتن بلکه در تهران، بیروت، بغداد و صنعا قرار دارد. اعلام آتش‌بس امشب در حقیقت پذیرفتن شکست پروژه تغییر موازنه به نفع رژیم صهیونیستی از سوی کسانی است که گمان می‌کردند با حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی نامحدود می‌توانند مقاومت را از پا درآورند.

در پایان این دستاورد بزرگ را باید مدیون خون شهدای جبهه مقاومت، رهبری حکیمانه حزب‌الله لبنان و در رأس آن ایستادگی مثال‌زدنی جمهوری اسلامی ایران دانست. آنچه امشب رقم خورد فقط یک آتش‌بس نیست، بلکه هشدار جدی به تمام قدرت‌های متجاوز است که دوران باج‌خواهی و تحمیل اراده به ملت‌های این منطقه به سر آمده است. مسیر آینده نیز از همین الگو پیروی خواهد کرد، هرگونه مذاکره با طرف آمریکایی بدون دستاورد عینی برای مردم فلسطین و لبنان، بی‌معنا و محکوم به شکست است. ترامپ و نتانیاهو مجبور شدند امشب بر آتش‌بس تصریح کنند نه از روی انسانیت که از روی ناچاری و پس از آنکه همه راه‌های نظامی و سیاسی خود را بسته دیدند. این پیروزی از آن مقاومت و اراده زنده امت اسلامی است و بی‌گمان مراحل بعدی نیز با همین قدرت و صلابت طی خواهد شد.