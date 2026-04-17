شهادت و زخمی شدن چند فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، یک کودک فلسطینی در محله الزیتون در جنوب شرقی شهر غزه و یک فلسطینی دیگر درخان یونس واقع درجنوب باریکه غزه هدف تیراندازی نظامیان صهیونیست قرار گرفته و شهید شدند.

همچنین یک شهروند فلسطینی که چند روز پیش درحمله هوایی رژیم اسرائیل در شهر غزه زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.

نظامیان صهیونیستی با ادامه حملات خود به مناطق مختلف باریکه غزه همچنان به نقض آتش بس ادامه می دهند و تعداد شهدا از زمان اجرای آتش بس در ۱۱ اکتبر به حدود ۷۷۰ شهید و ۲۱۵۰ زخمی رسیده است.

گزارش دیگری از قدس اشغالی حاکی از آن است که در جریان یورش امشب نیروهای اشغالگر صهیونیستی به اردوگاه قلندیا در شمال قدس، یک فلسطینی به شدت زخمی شد.

جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد این فرد بر اثر اصابت گلوله جنگی به ناحیه شکم مجروح شده و وضعیت وی وخیم است.

منابع محلی خبر دادند که نیروهای صهیونیست با چند خودروی نظامی به اردوگاه قلندیا یورش برده و در پی آن، درگیری‌هایی میان نظامیان و ساکنان رخ داده است. درجریان این درگیری‌ها، نیروهای اشغالگر از گلوله جنگی و گاز اشک‌آور علیه فلسطینیان استفاده کردند.