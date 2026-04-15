۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۸ نفر شهید و ۲۹ نفر دیگر مجروح شدند.

از زمان اعلام آتش بس در غزه در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ۴۰۴) تاکنون ۷۶۵ نفر شهید و ۲ هزار و ۱۴۰ نفر دیگر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۱ مهر ۴۰۲)و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۷۲هزار و ۳۴۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۲۴۲ نفر رسید.

این در حالی است که وضعیت انسانی در غزه به دلیل تداوم محاصره و حملات هدفمند به مناطق مسکونی، هر لحظه وخیم‌تر گزارش می‌شود.

