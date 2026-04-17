به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به‌ نقل از منابع صهیونیست گزارش داد: برآوردها در این رژیم حاکی از آن است که آتش‌بس در لبنان، به معنای عقب‌نشینی ترامپ در برابر ایران است.

شبکه صهیونیستی i۲۴ نیز درباره این آتش بس اعلام کرد: ایران در توافق با آمریکا توانست آتش‌بس در لبنان را تحمیل کند.

روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارونوت» نیز نوشت: موافقت نتانیاهو با آتش بس در لبنان بدون رای گیری در کابینه کوچک (امنیتی) انجام شد.

در این حال، سازمان پخش عمومی رژیم اسرائیل (کان) اعلام کرد: آتش بس با لبنان فقط هوایی خواهد بود، درحالی که نیروهای زمینی در این مرحله در لبنان خواهند ماند.

روزنامه «جروزالم پست» نیز به نقل از یک مقام صهیونیست نوشت : در طول مدت آتش بس، ارتش به حضور در مواضع خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد.

در همین حال، «آویگدور لیبرمن»، رهبر حزب صهیونیستی موسوم به «اسرائیل خانه ما» گفت : آتش بس در لبنان خیانت به ساکنان شمال است.

«یائیر لاپید»، رهبر مخالفان رژیم صهیونیستی نیز درباره آتش بس میان لبنان و اسرائیل گفت: این اولین بار نیست که تمام وعده های نتانیاهو زیر پا گذاشته می شود.