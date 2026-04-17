۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۵:۰۳

واکنش رسانه‌های عبری به آتش‌بس میان لبنان و رژیم اسرائیل

آتش بس ۱۰ روزه میان حزب الله و رژیم اسرائیل با واکنش مقامات صهیونیست و رسانه‌های عبری روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به‌ نقل از منابع صهیونیست گزارش داد: برآوردها در این رژیم حاکی از آن است که آتش‌بس در لبنان، به معنای عقب‌نشینی ترامپ در برابر ایران است.

شبکه صهیونیستی i۲۴ نیز درباره این آتش بس اعلام کرد: ایران در توافق با آمریکا توانست آتش‌بس در لبنان را تحمیل کند.

روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارونوت» نیز نوشت: موافقت نتانیاهو با آتش بس در لبنان بدون رای گیری در کابینه کوچک (امنیتی) انجام شد.

در این حال، سازمان پخش عمومی رژیم اسرائیل (کان) اعلام کرد: آتش بس با لبنان فقط هوایی خواهد بود، درحالی که نیروهای زمینی در این مرحله در لبنان خواهند ماند.

روزنامه «جروزالم پست» نیز به نقل از یک مقام صهیونیست نوشت : در طول مدت آتش بس، ارتش به حضور در مواضع خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد.

در همین حال، «آویگدور لیبرمن»، رهبر حزب صهیونیستی موسوم به «اسرائیل خانه ما» گفت : آتش بس در لبنان خیانت به ساکنان شمال است.

«یائیر لاپید»، رهبر مخالفان رژیم صهیونیستی نیز درباره آتش بس میان لبنان و اسرائیل گفت: این اولین بار نیست که تمام وعده های نتانیاهو زیر پا گذاشته می شود.

    • پیمان جلیلی IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      امریکا فکر کرد با کشتن رهبر وسران کشور ایران سقوط می کنه نه سگ زرد این خبرا نیست ایران مثل مار زخمی هست تا انتقام همه ازتون نگیره ول کن نیست دورود بر سپاه پاسداران وارتش جمهوری اسلامی ایران زنده باد ایران به امید پیروزی

