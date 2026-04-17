کاهش ناترازی در شبکه برق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: دومین واحد مقیاس متوسط نیروگاه ری به ظرفیت ۴۲ مگاوات به زودی به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد.

وی به همراه مدیران ارشد شرکت برق حرارتی در جریان بازدید از پروژه‌های توسعه نیروگاه ری با تقدیر از تلاش‌های جهادی پرسنل اجرایی این پروژه برای تکمیل این طرح در دوران جنگ رمضان، افزود: واحدهای مقیاس متوسط نیروگاه ری در راستای افزایش ظرفیت تولید و بهبود پایداری شبکه برق، پاسخ به نیاز روز افزون رشد مصرف برق منطقه و کمک به کاهش ناترازی شبکه برق تهران در حال احداث است.

وی با اشاره به عملکرد موثر این واحدها در بهبود افت ولتاژ شبکه و کاهش ناترازی و خاموشی‌ها، گفت: افزایش ظرفیت تولید شبکه برق منطقه، اشتغال‌زایی، توسعه زیرساخت‌ها و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به رونق بنگاه‌های اقتصادی، رشد اقتصادی و تامین زیرساخت اصلی تولید از جمله اهداف اجرای این پروژه است.

رجبی‌مشهدی تاکید کرد: نظر به ناترازی‌های موجود در شبکه برق تهران و به منظور افزایش ظرفیت تولید و کاهش خاموشی‌ها، واحد اول مقیاس متوسط ری خردادماه سال گذشته افتتاح شده بود و در حال حاضر نیز با تلاش تمامی ارکان اجرایی پروژه در تلاشیم تا واحد دوم را نیز با رفع سریع موانع اجرایی و تامین تجهیزات کلیدی به زودی به شبکه سراسری برق کشور متصل کنیم.