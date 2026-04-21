نماینده مجلس: مدیریت مصرف آب و برق باید در اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالحسین روح‌الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به‌دنبال بازدید از وزارت نیرو و استماع گزارش از وضعیت صنعت آب و برق در جنگ رمضان، ضمن تقدیر از زحمات شبانه‌روزی کارکنان این وزارتخانه، بر لزوم مدیریت مصرف و حمایت مجلس از توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.

روح‌الامینی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از خدمات وزارت نیرو و وضعیت آب و برق در جنگ رمضان، گفت: گزارش خوبی از خدمات وزارت نیرو و وضعیت آب و جنگ رمضان ارائه شد. از زحمات شبانه‌روزی وزارت نیرو در نقاط آسیب‌دیده جنگ رمضان صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی افزود: همکاران شما در صنعت آب و برق حتی از بذل جان دریغ نکردند و جهادگونه فعالیت کردند تا کمترین قطعی در آب و برق را حس کنیم. با توجه به پراکندگی و گستردگی شبکه و تلاش بی‌وقفه در توزیع آب و برق، باید صمیمانه از این عزیزان تقدیر کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس برای توسعه زیرساخت‌ها در سراسر کشور کمک خواهد کرد، اظهار داشت: مجلس برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی در سراسر کشور، انرژی‌های تجدیدپذیر و پدافند غیرعامل، از این به بعد نیز همانند گذشته همکاری و مساعدت خواهد کرد.

روح‌الامینی با تأکید بر اهمیت رعایت الگوی مصرف، تصریح کرد: نکته مهم، رعایت الگو و مدیریت مصرف در شرایط عادی و به‌ویژه در شرایط جنگی است. با وجود توسعه‌های زیاد در تجدیدپذیرها و دیگر بخش‌ها، مصرف همچنان بیشتر از الگوست و مدیریت مصرف باید اولویت گیرد.

وی با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی مصرف در سال گذشته خاطرنشان کرد: «مدیریت مصرف در سال قبل با همکاری مردم محقق شد و توانستیم ۲۰ درصد کاهش مصرف را ثبت کنیم. این کاهش قابل توجه، آن هم با وجود توسعه شهری و افزایش جمعیت، یک موفقیت ارزشمند محسوب می‌شود و نمایانگر اهمیت رعایت الگوی مصرف است.

روح‌الامینی در پایان با اشاره به تهدیدات دشمن علیه زیرساخت‌های کشور گفت: تهدید و تحریم زیرساخت‌های آب و برق ایران با شبکه گسترده خود، خطای راهبردی دشمن است. دشمن نمی داند که برای پایداری شبکه، بازنشستگان نیز پای کار هستند. راه خدمات‌رسانی که شهدایی نیز برای آن اهدا شد، همچنان با تلاش جهادگونه ادامه خواهد داشت.