به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، اسماعیل نمازی مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به برنامه ۱۰۴ هزار مگاواتی تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌های حرارتی برای تولید برق پایدار در تابستان، گفت: تاکنون ۸۵ درصد از این فعالیت‌ها آغاز شده و نیروگاه‌ها با آمادگی حداکثری به استقبال دوره اوج بار خواهند رفت.

نمازی با اشاره سیر صعودی تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور، افزود: میزان تولید برق این واحدها در طول سال گذشته با افزایش دو درصدی به ۳۷۵ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.

وی با اشاره به اجرای فصل تعمیرات نیروگاه‌ها، ادامه داد: به منظور افزایش پایداری و ایمنی واحدها و همچنین تولید برق مطمئن نیروگاه‌ها در پیک تابستان امسال بالغ بر ۱۰۴ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و آماده‌سازی نیروگاه‌های حرارتی در دستور کار قرار گرفته است.

نمازی با تاکید بر اینکه ۸۵ درصد از این برنامه آغاز شده است، بیان کرد: با توجه به ظرفیت نامی ۷۸ هزار مگاواتی نیروگاه‌های حرارتی، برخی از نیروگاه‌ها و واحدهای تولید برق آن‌ها در مدت زمان فصل تعمیرات نیروگاه‌ها بیش از یک نوبت مورد تعمیر و بازدید قرار می‌گیرند.

مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه در دوران جنگ رمضان حدود ۱۵ هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی اجرا شده است، گفت: متخصصان صنعت نیروگاهی با وجود تهدیدات مکرر دشمنان کشورمان شجاعانه پای کار وطن ایستادند تا خللی در تامین برق مورد نیاز مشترکان در این مدت ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: عدم اجرای برنامه تعمیرات یاد شده در دوران جنگ رمضان و تعویق آن به ماه‌های پیش‌رو منجر به انجام این اقدامات در ماه‌های گرم سال و به طبع آن اعمال خاموشی و قطع برق مشترکان می‌شد.

مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی آمادگی کامل نیروگاه‌ها برای تولید برق پایدار را هدف اصلی این شرکت برشمرد و افزود: برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها هر ساله از اواخر شهریورماه آغاز و باید تا قبل از خردادماه سال بعد به پایان برسد. چرا که از خردادماه با افزایش مصرف برق کشور باید بتوانیم همه واحدهای تولید برق حرارتی کشور را با آمادگی حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.

نمازی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش اعظم تامین برق کشور بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است، از این رو آمادگی کامل این واحدها برای تولید برق پایدار و پاسخگویی به نیاز مصرف فصول گرم سال از اهمیت بسیار مضاعفی برخوردار است.