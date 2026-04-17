به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو در چهل و هفتمین شب از حضور مردم انقلابی ایران اسلامی در میادین و خیابان ها و در یکی از تجمعات شبانه مردم تهران، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ، بهویژه شهدای صنعت آب و برق، گفت: طی جنگ چهل روزه اخیر و جنگ ۱۲ روزه سال گذشته ، ۱۲ نفر از کارکنان این صنعت به شهادت رسیدند.
وی با اشاره به شکست دشمن در عرصههای دیپلماسی و نظامی، اظهار کرد که زیرساختهای برق بهعنوان زیرساخت زیرساختها، هدف حملات قرار گرفتهاند.
رجبی مشهدی تأکید کرد که برق خانههای مردم، بیمارستانها و مراکز حساس دیگر را تأمین میکند و حمله به این زیرساختها در واقع مصداق حمله به مردم است. این موضوع انگیزه مضاعفی برای همکاران ما در دو حوزه آب و برق ایجاد کرده است.
معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به تلاشهای بیوقفه کارکنان، گفت: ۱۵۰ هزار کارمند در صنعت برق مشغول به کار هستند که ۳۰ هزار نفر از آنها بهصورت ۲۴ ساعته خدمت میکنند تا خللی در خدمات وارد نشود. با وجود حمله به بیش از ۲ هزار نقطه، با تلاش شبانهروزی همکاران، خاموشیها در کمتر از یک ساعت پایان یافت.
وی افزود: گاهی محل حادثه در ارتفاع قرار دارد و گاهی تحت نظارت نیروهای نظامی و امدادی نیست. حتی در شرایطی که ممکن است محل تعمیرات بار دیگر مورد حمله قرار گیرد، تعمیرات متوقف نمیشود و شیفتها نیز تعویض نمیشوند. من هم در یکی از نیروگاهها حضور داشتم و شرایط بسیار سخت بود، اما همکاران من با جان و دل این کار را انجام میدهند.
رجبی مشهدی از همکاران خود برای خدمت شایسته در این ایام تقدیر و تشکر کرد و تصریح کرد: کشور از نظر برق بسیار مقتدر است و در بین ۵ کشور سازنده نیروگاه و شبکه قرار دارد. وی یادآور شد که قبل از انقلاب، حتی کوچکترین کارها توسط مستشاران خارجی انجام میشد، اما اکنون تمامی متعهدین تلاش میکنند تا خدشهای به خدمترسانی وارد نشود.
نظر شما