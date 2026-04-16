به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای بحرانی آنجا که فشار بر زیرساخت های حیاتی افزایش می یابد نقش مصرف خانگی گاز بیش از همیشه برجسته می شود بخش خانگی اگرچه از نگاه بسیاری یک مصرف کننده خرد به شمار می آید اما در عمل بیشترین سهم برداشت از شبکه گاز را در روزهای سرد سال و دوره های غیرعادی از جمله اختلالات ناشی از جنگ یا بحران های منطقه ای بر عهده دارد این سهم بالا باعث می شود کوچکترین تغییر در الگوی رفتار مصرفی خانوارها اثر چشمگیر و سریع بر فشار شبکه داشته باشد و پایداری انتقال و توزیع را تحت تاثیر قرار دهد.

در شرایطی که شبکه تولید و انتقال به دلیل محدودیت های عملیاتی فشارهای امنیتی یا اختلال در خطوط انتقال با ظرفیت کامل در حال فعالیت است هر واحد افزایش مصرف در خانه ها به معنای نزدیک شدن به مرزهای ناترازی است ناترازی زمانی رخ می دهد که تقاضا از توان تامین فراتر می رود و این همان نقطه ای است که شوک مصرف آغاز می شود شوک مصرف تنها یک مفهوم فنی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی اقتصادی و حتی امنیتی دارد زیرا با افزایش مصرف خانگی بخش صنعت و نیروگاه ها ناچار به کاهش مصرف می شوند.

کاهش سهم انرژی در صنعت به معنای افت تولید کالاهای ضروری کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه تمام شده است که در نهایت به شکل افزایش قیمت کالاها و خدمات بر زندگی مردم بازتاب می یابد کاهش تامین گاز نیروگاه ها نیز باعث جایگزینی سوخت های مایع و افزایش هزینه های تولید برق می شود و اگر این جایگزینی ممکن نباشد خطر خاموشی نیز پدیدار می شود.

بنابراین مصرف خانگی در نگاه نخست شاید ساده به نظر برسد اما در ساختار کلان انرژی پیشران ایجاد توازن یا بی ثباتی است و در روزهای بحران اهمیت آن چندین برابر می شود.

پیامدهای شوک مصرف و ضرورت مدیریت همزمان عرضه و تقاضا

شوک مصرف زمانی رخ می دهد که شبکه انتقال و توزیع گاز با حجم تقاضایی روبه رو شود که بالاتر از ظرفیت لحظه ای آن است این شوک معمولا در ساعات اوج صبح و غروب اتفاق می افتد هنگامی که همزمان وسایل گرمایشی آشپزی و مصرف آب گرم در منازل فعال هستند در بحران هایی نظیر جنگ یا اختلال در مسیرهای انتقال گاز این شوک ها شدیدتر و گسترده تر می شوند و دامنه اثر آن از خانه ها تا کارخانه ها و نیروگاه ها کشیده می شود

افت فشار گاز در نقاط پایانی شبکه نخستین پیامد این شوک است که می تواند باعث خاموش شدن وسایل گرمایشی در برخی مناطق شود چنین وضعیتی علاوه بر کاهش آسایش مردم خطرات ایمنی نیز ایجاد می کند به خصوص آنکه روشن و خاموش شدن ناگهانی وسایل گازسوز در فضاهای بسته می تواند تهدیدزا باشد.

در بخش صنعت نیز شوک مصرف خانگی به سرعت خود را نشان می دهد زیرا در مدیریت بحران اولویت با تامین گرمایش مردم است و صنایع ناچار به کاهش مصرف می شوند این کاهش مصرف در صنایع انرژی بر مانند فولاد سیمان پتروشیمی و صنایع غذایی تاثیر قابل توجهی بر تولید می گذارد و بسیاری از خطوط تولید در چنین شرایطی یا کند شده یا به طور موقت متوقف می شوند این توقف ها زنجیره تامین کالا را مختل کرده و با کاهش عرضه احتمال افزایش قیمت ها را بالا می برد.

از سوی دیگر فشار بر بخش برق نیز بیشتر می شود زیرا برخی خانوارها در هنگام افت فشار گاز به سراغ وسایل گرمایشی برقی می روند که این موضوع پیک بار برق را افزایش می دهد اگر نیروگاه ها همزمان با کمبود گاز برای تولید برق روبه رو باشند افزایش مصرف برق می تواند خطر خاموشی را در پی داشته باشد.

به همین دلیل مدیریت مصرف خانگی تنها یک توصیه عمومی نیست بلکه بخشی از استراتژی مدیریت بحران در بخش انرژی است و باید در کنار مدیریت عرضه و ذخیره سازی سوخت از جمله سوخت مایع نیروگاه ها به صورت هماهنگ اجرا شود.

مدیریت سمت عرضه نیز باید با مکانیزم های پیشگیرانه همراه باشد تقویت خطوط انتقال پایش لحظه ای فشار شبکه آماده باش تیم های عملیاتی و استفاده هدفمند از ذخایر سوخت جایگزین بخشی از اقداماتی است که در زمان بحران انجام می شود اما این اقدامات بدون مدیریت تقاضای خانگی کارایی کامل نخواهند داشت.

راهکارهای موثر برای کاهش مصرف خانگی و تقویت تاب آوری انرژی

صرفه جویی خانگی برخلاف تصور عموم تنها با محدودیت و سختی همراه نیست بلکه بخش زیادی از کاهش مصرف با اقداماتی ساده کم هزینه و قابل اجرا در همه خانه ها امکان پذیر است نخستین گام تنظیم دمای وسایل گرمایشی است دمای پیشنهادی برای فضاهای عمومی خانه ۱۹ تا ۲۱ درجه و برای اتاق خواب ۱۷ تا ۱۹ درجه است هر درجه کاهش دما حدود هفت تا ده درصد صرفه جویی به همراه دارد.

درزگیری پنجره ها و درها استفاده از پرده های ضخیم بستن فضاهای بلااستفاده و جلوگیری از پوشاندن رادیاتورها موجب کاهش اتلاف گرما می شود که در خانه های قدیمی تاثیر دوچندان دارد استفاده از لباس گرم در خانه به جای افزایش دمای ترموستات یکی از ساده ترین روش ها برای کاهش مصرف است.

زمان بندی مصرف نیز نقش مهمی دارد خانواده ها می توانند فعالیت هایی مانند پخت غذا با مدت زمان بالا یا استفاده از آب گرم را به ساعات غیر اوج منتقل کنند کوتاه کردن زمان استحمام نیز صرفه جویی قابل توجهی دارد.

سرویس دوره ای وسایل گازسوز و بررسی سلامت دودکش ها ضمن افزایش راندمان مصرف امنیت خانواده را نیز تضمین می کند شعله آبی نشانه کارکرد صحیح وسیله است و شعله زرد نیاز به سرویس را نشان می دهد.

در سطح سیاستگذاری نیز اطلاع رسانی شفاف و زمان بندی شده نقش کلیدی دارد ارائه نقشه پیک مصرف در رسانه ها ارسال پیامک های هشدار مصرف در ساعات اوج و تشویق های مالی برای خانوارهایی که الگوی مصرف خود را اصلاح می کنند از جمله اقدامات موثر در مدیریت تقاضاست.

همچنین توسعه تجهیزات کارآمد مانند پکیج های کم مصرف ترموستات های هوشمند و کنتورهای هوشمند می تواند در میان مدت شبکه انرژی را از فشارهای دوره ای دور کند بهسازی ساختمان ها با عایق بندی مناسب نیز یکی از پایه ای ترین اقدامات برای کاهش مصرف در سال های آینده است.

در نهایت فرهنگ سازی نقشی مهم دارد هنگامی که مردم بدانند کاهش چند درجه دمای خانه یا کاستن چند دقیقه از دوش نه یک سختی بلکه یک همکاری برای حفظ رفاه جمعی است مشارکت عمومی افزایش می یابد رسانه ها مدارس محلات و نهادهای محلی می توانند نقش اساسی در این زمینه داشته باشند.

مصرف خانگی گاز در روزهای بحران و جنگ نه یک موضوع ساده خانوادگی بلکه یک عامل تعیین کننده در ثبات شبکه انرژی کشور است افزایش مصرف خانگی باعث شوک مصرف ناترازی محدودیت صنایع افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت ها می شود این در حالی است که بخش مهمی از این مشکلات با اقداماتی ساده در مصرف خانگی قابل مدیریت است خانواده ها با تنظیم دمای مناسب درزگیری فضاهای پرت رعایت زمان بندی مصرف و سرویس وسایل گازسوز می توانند نقش مهمی در حفظ پایداری انرژی ایفا کنند همچنین سیاستگذاری هوشمندانه اطلاع رسانی دقیق و ارائه مشوق های هدفمند می تواند این همکاری را تقویت کند در روزهای بحران خانه ها به خط مقدم پایداری انرژی تبدیل می شوند و هر تصمیم کوچک می تواند نقشی بزرگ در جلوگیری از شوک مصرف و حفظ امنیت انرژی داشته باشد.