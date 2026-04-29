به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو ماشاالله تابع‌جماعت معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، با تقدیر از رشادت‌های نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق در ایام جنگ رمضان، از ۴ خبر خوش شامل قرارداد با سکوهای اینترنتی، تسهیلات بانکی و بیمه درمانی تکمیلی برای کارکنان خبر داد و گفت: به دنبال آنلاین شدن ۱۰۰ درصدی خدمات آب و برق با استفاده از هوش مصنوعی هستیم و راه‌اندازی اندیشکده و رصدخانه صنعت آب و برق نیز در دستور کار قرار دارد.

تابع‌جماعت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صنعت آب و برق و تقدیر از رشادت‌های نیروهای عملیاتی در ایام جنگ رمضان، از تحولات ساختاری، برنامه‌های حمایتی و فناورانه این وزارتخانه خبر داد.

معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو در ابتدای سخنان خود با خطاب قرار دادن نیروهای عملیاتی وزارت نیرو گفت: نیروهای عملیاتی وزارت نیرو که در ایام جنگ برای پایداری خدمات آب و برق رشادت کردند و با تلاشی جهادگونه پای کار بودند، خدا قوت و خسته نباشید. پایداری در خدمات‌رسانی آب و برق در ایام جنگ و شرایط عادی، نشانگر موفقیت منابع انسانی بوده که بعضاً جان خود را در این راه گذاشتند تا جایی که در حوزه مدیریتی وزارت نیرو چند شهید، مجروح و جانباز تقدیم این صنعت شده است.

معاون سرمایه انسانی وزارت نیرو با اشاره به برنامه‌های حمایتی از کارکنان اظهار داشت: ما به دنبال افزایش سرعت ارائه خدمات به همکاران عزیز هستیم؛ برای تحقق این مهم خدماتی از قبیل بیمه‌های درمانی تکمیلی، تسهیلات خرید و امثال آن در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا، خبرهای خوشی برای کارکنان صنعت آب و برق داریم که امیدواریم بتواند گامی مؤثر در بهبود معیشت و رفاه این عزیزان باشد.

وی در ادامه به ۴ خبر خوب برای کارکنان صنعت آب و برق اشاره کرد و افزود: اول، قرارداد با ۴ سکوی اینترنتی از جمله اسنپ، اوانو و چند سکوی دیگر برای خریدهای اینترنتی و اعتباری منعقد شده است. دوم، قرارداد با بانک مهر برای اعطای تسهیلات به کارکنان امضا شده است. سوم، بیمه خدمات درمانی برای کارکنان با سقف بالاتر در حوزه دندان‌پزشکی و چشم پزشکی برای دریافت عینک فراهم شده است. چهارم، در آینده‌ای نه چندان دور، تسهیلات خرید خودرو و مسکن نیز برای همکاران عزیز در نظر گرفته خواهد شد.

تابع‌جماعت با اشاره به تحول ساختاری در حوزه آب و برق تصریح کرد: تحول ساختاری در حوزه آب و برق و شرکت‌های زیرمجموعه انجام شده است. برای حوزه‌های برق و آب در چند شرکت بازنگری صورت گرفته و حتی در چند شرکت دیگر نیز اصلاحاتی انجام شده است تا بتوانیم خدمات بهتری را به مردم و کارکنان ارائه دهیم.

معاون سرمایه انسانی وزارت نیرو در خصوص برنامه‌های فناورانه این وزارتخانه خاطرنشان کرد: اه‌اندازی اندیشکده صنعت آب و برق و خانه مدیران برای استفاده از تجربیات ارزشمند آنها، همچنین رصدخانه صنعت آب و برق برای پایش ۲۴ ساعته خدمات، در دستور کار قرار دارد. ما به دنبال آنلاین شدن ۱۰۰ درصدی خدمات آب و برق هستیم و قصد داریم با استفاده از هوش مصنوعی، خدمات آنلاین را در این حوزه گسترش دهیم تا سرعت و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم افزایش یابد و نیزا به حضور فزیکی مشترکین به حداقل برسد.

تابع‌جماعت در ادامه با اشاره به استفاده گسترده از ظرفیت علمی نخبگان در صنعت آب و برق افزود: در حال آماده سازی بستری برای گسترش جذب نخبگان علمی صنعت آب و برق در وزارت نیرو و استفاده از دانش این افراد در بدنه صنعت هستیم.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت منابع انسانی در پایداری صنعت آب و برق گفت: افتخار ما در وزارت نیرو، نیروهای متخصص، فداکار و جهادگری هستند که در سخت‌ترین شرایط، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. ما نیز وظیفه داریم با ارائه خدمات حمایتی و رفاهی، قدردان زحمات این عزیزان باشیم. انشاءالله با اجرای این برنامه‌ها، شاهد بهبود هرچه بیشتر شرایط کاری و معیشتی همکارانمان در سراسر کشور باشیم.