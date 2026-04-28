۳ قلاده خرس قهوه ‌ای در ارتفاعات مارمیشوی ارومیه مشاهده شد

مختار خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست موفق به مشاهده و ثبت تصاویر یک قلاده خرس قهوه ‌ای به همراه دو توله در ارتفاعات منطقه گردشگری مارمیشو بخش سیلوانای ارومیه شده است.

وی افزود: این تصاویر، حضور فعال این گونه ارزشمند را در ارتفاعات منطقه تأیید می ‌کند و نشان‌ دهنده پویایی و وضعیت مطلوب زیستگاه ‌های منطقه است.

خانی با اشاره به اهمیت خرس قهوه‌ ای به ‌عنوان یکی از گونه‌ های شاخص حیات وحش کشور اظهار داشت: تداوم حضور این گونه، نتیجه همکاری جوامع محلی و اقدامات حفاظتی در منطقه است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه ضمن قدردانی از اهالی روستا و طبیعت ‌دوستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش، بدون نزدیک شدن یا ایجاد مزاحمت، موضوع را به اداره محیط زیست گزارش دهند تا ضمن پایش مؤثر، امنیت مردم و گونه‌ های حیات وحش نیز تضمین شود.