۳ قلاده خرس قهوه ‌ای در ارتفاعات مارمیشوی ارومیه مشاهده شد

مختار خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست موفق به مشاهده و ثبت تصاویر یک قلاده خرس قهوه ای به همراه دو توله در ارتفاعات منطقه گردشگری مارمیشو بخش سیلوانای ارومیه شده است.
وی افزود: این تصاویر، حضور فعال این گونه ارزشمند را در ارتفاعات منطقه تأیید می کند و نشان دهنده پویایی و وضعیت مطلوب زیستگاه های منطقه است.
خانی با اشاره به اهمیت خرس قهوه ای به عنوان یکی از گونه های شاخص حیات وحش کشور اظهار داشت: تداوم حضور این گونه، نتیجه همکاری جوامع محلی و اقدامات حفاظتی در منطقه است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه ضمن قدردانی از اهالی روستا و طبیعت دوستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش، بدون نزدیک شدن یا ایجاد مزاحمت، موضوع را به اداره محیط زیست گزارش دهند تا ضمن پایش مؤثر، امنیت مردم و گونه های حیات وحش نیز تضمین شود.
نظر شما