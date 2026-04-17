زنگ زرد گندم در کمین مزارع؛ کشاورزان هوشیار باشند

محمد نادریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش نشانه‌های بیماری زنگ زرد در برخی مزارع گندم استان اظهار کرد: این بیماری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای محصول گندم، در صورت فراهم بودن شرایط می‌تواند خسارات قابل توجهی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه علائم اولیه بیماری به‌صورت لکه‌های زردرنگ روی برگ‌ها ظاهر می‌شود، افزود: این لکه‌ها به‌تدریج به نوارهای مشخصی در سطح برگ تبدیل شده و موجب کاهش عملکرد گیاه می‌شوند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: شرایط اقلیمی نظیر دمای خنک بین ۱۰ تا ۱۶ درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی بالا و وجود شبنم، از عوامل اصلی توسعه این بیماری به شمار می‌رود و در چنین وضعیتی، احتمال گسترش سریع آلودگی وجود دارد.

وی راهکارهای پیشگیری و کنترل را شامل استفاده از ارقام مقاوم، مدیریت صحیح زمان و تراکم کشت، کنترل علف‌های هرز و تغذیه متعادل گیاه عنوان کرد و گفت: در صورت مشاهده علائم اولیه یا اعلام هشدار از سوی کارشناسان، انجام به‌موقع سمپاشی ضروری است.

این مسئول تأکید کرد: برای ارقام حساس و نیمه‌حساس، از جمله رقم آراز، انجام یک تا دو مرحله مبارزه شیمیایی می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش بیماری داشته باشد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران در پایان از کشاورزان خواست با پایش مستمر مزارع و دریافت توصیه‌های فنی، نسبت به کنترل این بیماری اقدام کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.