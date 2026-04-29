هشدار جهاد کشاورزی گلستان درباره فوزاریوم سنبله گندم

ثمانه ملکشاهکویی در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار نسبت به احتمال بروز بیماری فوزاریوم در مزارع گندم استان اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی ناپایدار، تداوم بارندگیها و رطوبت بالا، احتمال شیوع بیماری ها در مزارع گندم افزایش یافته و کشاورزان باید مراقبتهای لازم را در این زمینه جدی بگیرند.
وی افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مزارع گندم استان در مرحله گلدهی، ظهور خوشه تا شیری شدن دانه قرار دارند و این شرایط، حساسیت محصول را نسبت به بیماریهای قارچی بیشتر کرده است.
ملکشاهکویی ادامه داد: هرچند شرایط آبوهوایی میتواند زمینه بروز بیماریهایی مانند زنگ زرد، لکه برگی ها و فوزاریوم را فراهم کند، اما رصد مستمر مزارع و اقدام بهموقع برای کنترل بیماری، نقش مهمی در جلوگیری از کاهش عملکرد و افت کیفیت محصول خواهد داشت.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان تأکید کرد: کشاورزان باید با مراجعه به کارشناسان پهنه و مراکز خدمات جهاد کشاورزی، نسبت به دریافت توصیههای فنی و استفاده از سموم توصیهشده اقدام کنند تا از خسارت احتمالی به مزارع جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: بیماری فوزاریوم و زنگ زرد از جمله بیماریهای مهم گندم است که در صورت عدم کنترل، میتواند خسارات قابل توجهی به عملکرد و کیفیت محصول وارد کند، از این رو پیشگیری و مدیریت بهموقع آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان گفت: در حالی که سال گذشته به دلیل خشکسالی، کشاورزان تنها در ۷۵ هزار هکتار موفق به استفاده از قارچکشها شدند، امسال با شرایط مناسبتر، بیش از ۵۶۰ هزار هکتار از مزارع گندم استان علیه بیماریهایی مانند زنگ زرد و برای پیشگیری از فوزاریوم سمپاشی شده است.
