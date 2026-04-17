حجت‌الاسلام هادی محمدخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌نام بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از ۹ فروردین‌ماه آغاز شده و تا ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این آزمون‌ها در رشته‌های حفظ ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء قرآن کریم برگزار می‌شود و علاقه‌مندان فرصت دارند تا پایان مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

رئیس اداره برنامه‌ریزی امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اهمیت این آزمون‌ها در ارتقای سطح علمی حافظان، عنوان کرد: برگزاری این دوره‌ها نقش مؤثری در شناسایی و ساماندهی حافظان قرآن و تقویت فعالیت‌های قرآنی در استان دارد.

وی یادآور شد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.