حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نامنویسی حفاظ در بیست و یکمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری پس از یکبار تمدید تا سیام فروردینماه ادامه دارد، اظهار کرد: ثبتنام در این دوره از طرح اعطای مدرک تخصصی حفظ از ۹ فروردین آغاز شده بود که آخرین مهلت ثبتنام در این دوره ۳۰ فروردینماه اعلام شده است.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تمامی مراحل ثبتنام صرفاً از طریق سامانه azmoonhefz.telavat.ir انجام میشود که حافظان ۱۰ جزء به بالا تا پایان ماه جاری میتوانند به این سایت مراجعه و ثبتنام کنند.
وی یادآور شد: ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم هر سال در چهار مرحله از سوی سازمان دارالقرآن الکریم ویژه حفاظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم در سراسر کشور برگزار میشود.
منصوری بیان کرد: سال گذشته در مجموع ۸۳ حافظ قرآن در این آزمون شرکت داشتند که ۴۲ حافظ شامل ۹ آقا و ۳۳ بانو به مرحله شفاهی این دوره از آزمونهای اعطای مدرک تخصصی راه یافتند.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص زمانبندی آزمونهای اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم، بیان کرد: بر اساس اعلام دبیرخانه حفظ کشور، مرحله کتبی این آزمون جمعه ۲۵ اردیبهشت بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
منصوری گفت: علاقهمندان برای اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی تلاوت به نشانی www.telavat.ir مراجعه کنند.
نظر شما