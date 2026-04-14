۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

ثبت‌نام طرح اعطای مدرک تخصصی حفظ در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

ثبت‌نام طرح اعطای مدرک تخصصی حفظ در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

شهرکرد- رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: ثبت‌نام در طرح اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن پس از یک‌بار تمدید تا ۳۰ فروردین ادامه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نام‌نویسی حفاظ در بیست‌ و یکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری پس از یک‌بار تمدید تا سی‌ام فروردین‌ماه ادامه دارد، اظهار کرد: ثبت‌نام در این دوره از طرح اعطای مدرک تخصصی حفظ از ۹ فروردین آغاز شده بود که آخرین مهلت ثبت‌نام در این دوره ۳۰ فروردین‌ماه اعلام شده است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تمامی مراحل ثبت‌نام صرفاً از طریق سامانه azmoonhefz.telavat.ir انجام می‌شود که حافظان ۱۰ جزء به بالا تا پایان ماه جاری می‌توانند به این سایت مراجعه و ثبت‌نام کنند.

وی یادآور شد: ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم هر سال در چهار مرحله از سوی سازمان دارالقرآن الکریم ویژه حفاظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم در سراسر کشور برگزار می‌شود.

منصوری بیان کرد: سال گذشته در مجموع ۸۳ حافظ قرآن در این آزمون شرکت داشتند که ۴۲ حافظ شامل ۹ آقا و ۳۳ بانو به مرحله شفاهی این دوره از آزمون‌های اعطای مدرک تخصصی راه یافتند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص زمان‌بندی آزمون‌های اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم، بیان کرد: بر اساس اعلام دبیرخانه حفظ کشور، مرحله کتبی این آزمون جمعه ۲۵ اردیبهشت به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

منصوری گفت: علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی تلاوت به نشانی www.telavat.ir مراجعه کنند.

