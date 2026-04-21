۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون حفظ تخصصی قرآن کریم تا ۴ اردیبهشت ماه

سنندج- رئیس اداره برنامه‌ریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان از تمدید مهلت ثبت‌نام بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های حفظ تخصصی قرآن کریم تا چهارم اردیبهشت‌ماه خبر داد.

حجت‌الاسلام هادی محمدخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به درخواست جمعی از حافظان قرآن کریم، مهلت ثبت‌نام در بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های حفظ تخصصی قرآن کریم تا تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی افزود: مرحله نخست این آزمون به‌صورت سراسری و همزمان در روز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد و مهلت تعیین‌شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

رئیس اداره برنامه‌ریزی امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند در فرصت باقی‌مانده با مراجعه به سامانه آزمون نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و توضیحات تکمیلی نیز در صفحه نخست این سامانه درج شده است.

http://azmoonhefz.telavat.ir نشانی ثبت نام علاقمندان به شرکت در این آزمون قرآنی است.

