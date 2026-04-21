حجتالاسلام هادی محمدخواه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به درخواست جمعی از حافظان قرآن کریم، مهلت ثبتنام در بیستویکمین دوره آزمونهای حفظ تخصصی قرآن کریم تا تاریخ چهارم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
وی افزود: مرحله نخست این آزمون بهصورت سراسری و همزمان در روز جمعه ۲۵ اردیبهشتماه برگزار خواهد شد و مهلت تعیینشده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
رئیس اداره برنامهریزی امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: علاقهمندان میتوانند در فرصت باقیمانده با مراجعه به سامانه آزمون نسبت به ثبتنام اقدام کنند و توضیحات تکمیلی نیز در صفحه نخست این سامانه درج شده است.
http://azmoonhefz.telavat.ir نشانی ثبت نام علاقمندان به شرکت در این آزمون قرآنی است.
نظر شما