احراز صلاحیت ۹۷.۵ درصد داوطلبان شوراهای روستایی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی صبح جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای روستایی را اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها تا ۲۷ فروردین به پایان رسیده است، افزود: این مرحله، آخرین مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بوده و بررسی دیگری انجام نخواهد شد.

به گفته ورمقانی، نتایج نهایی امروز ۲۸ فروردین به بخشداری‌ها ابلاغ شده و بخشداران نیز از ۲۹ فروردین نسبت به انتشار آگهی اسامی داوطلبان به تفکیک روستاها اقدام خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان در ادامه به آمار تأیید صلاحیت‌شدگان در شهرستان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در شهرستان بانه ۷۱۹ نفر، دهگلان ۵۱۶ نفر، دیواندره ۱۰۳۹ نفر، سروآباد ۴۵۹ نفر، سقز ۱۱۵۸ نفر، سنندج ۹۹۱ نفر، قروه ۶۸۱ نفر، مریوان ۸۱۲ نفر، کامیاران ۶۴۱ نفر و بیجار ۹۱۴ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از مجموع ۸۱۳۲ داوطلب شوراهای روستایی در استان، ۷۹۳۰ نفر تأیید صلاحیت، ۱۷۱ نفر عدم احراز صلاحیت داشته و تاکنون ۳۱ نفر نیز انصراف داده‌اند.