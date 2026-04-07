ورمقانی: ۷۸۶۷ داوطلب شوراهای روستایی در کردستان تأیید صلاحیت شدند

علیاکبر ورمقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای روستایی در هیأتهای نظارت بخشها به پایان رسیده و نتایج این بررسیها اعلام شده است.
وی افزود: بر اساس نتایج اعلام شده، در شهرستان بانه ۷۱۹ نفر تأیید و ۱۱ نفر عدم احراز، در دهگلان ۵۱۵ نفر تأیید و ۱۵ نفر عدم احراز، در دیواندره ۱۰۲۷ نفر تأیید و ۴۴ نفر عدم احراز، در سروآباد ۴۶۰ نفر تأیید و ۳ نفر عدم احراز و در سقز ۱۱۵۸ نفر تأیید و ۱۰ نفر عدم احراز شدهاند.
ورمقانی ادامه داد: در شهرستان سنندج ۹۸۱ نفر تأیید و ۴۴ نفر عدم احراز، در قروه ۶۵۵ نفر تأیید و ۵۱ نفر عدم احراز، در مریوان ۸۰۷ نفر تأیید و ۲۷ نفر عدم احراز، در کامیاران ۶۴۱ نفر تأیید و ۷ نفر عدم احراز و در بیجار ۹۰۴ نفر تأیید و ۲۳ نفر عدم احراز شدهاند.
وی تصریح کرد: از مجموع ۸ هزار و ۱۳۲ داوطلب در سطح استان، تاکنون ۳۰ نفر انصراف خود را اعلام کردهاند.
رئیس ستاد انتخابات استان کردستان گفت: در مجموع ۷ هزار و ۸۶۷ نفر تأیید صلاحیت شدهاند و صلاحیت ۲۳۵ نفر نیز احراز نشده است.
ورمقانی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده است، از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ فروردین ماه به مدت چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را به هیأت نظارت شهرستان اعلام و در سامانه مربوطه ثبت کنند.
