حادثه برای خودروی سواری با ۳ مصدوم در محور دامغان - سمنان

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر از بروز تصادف برای خودروی سواری در سمنان خبر داد و بیان کرد: یک دستگاه خودروی ام وی ام از جاده خارج و با گاردریل برخورد کرد.

وی افزود: بعد از ظهر امروز این حادثه که در کیلومتر ۶۲ جاده دامغان ـ سمنان رخ داد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر سمنان گفت: بلافاصله تیم امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند.

باغبان با بیان اینکه این حادثه سه مصدوم داشت، گفت: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.