۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

حادثه برای خودروی سواری با ۳ مصدوم در محور دامغان - سمنان

سمنان- معاون هلال احمر استان سمنان از بروز حادثه برای خودروی ام وی ام با سه مصدوم در محور دامغان به سمنان خبر داد.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر از بروز تصادف برای خودروی سواری در سمنان خبر داد و بیان کرد: یک دستگاه خودروی ام وی ام از جاده خارج و با گاردریل برخورد کرد.

وی افزود: بعد از ظهر امروز این حادثه که در کیلومتر ۶۲ جاده دامغان ـ سمنان رخ داد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر سمنان گفت: بلافاصله تیم امدادی پایگاه آهوان به محل حادثه اعزام شدند.

باغبان با بیان اینکه این حادثه سه مصدوم داشت، گفت: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.

