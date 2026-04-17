به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی صبح امروز جمعه در آیین افتتاح پاتوق جوانان خرمآباد با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت از ظرفیتهای نسل جوان، جوانان را یکی از مهمترین و پویاترین سرمایههای اجتماعی استان و کشور معرفی کرد.
وی با اشاره به نقشآفرینی بیبدیل جوانان در مقاطع حساس تاریخی و در خط مقدم دفاع از میهن، بهویژه در دوران دفاع مقدس و جنگهای رمضان، تصریح کرد: از روزهای سخت جنگ تا امروز، در هر میدانی که نیاز بوده، این جوانان بودهاند که شجاعانه و با تمام توان در صحنه حاضر شدهاند، از جوانان پرصلابت پای لانچر که امنیت را در جبههها تضمین میکنند، تا جوانانی که امروز باهمت مضاعف در میدان فرهنگ، ورزش، نوآوری و حتی میدانداری خیابانها، پرچمدار پیشرفت و پویایی هستند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تقدیر از تلاشها و برنامهریزیهای اداره کل ورزش و جوانان لرستان در راستای برگزاری متعدد رویدادهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در ایام و مناسبتهای مختلف، بهویژه در ایام جنگ، بیان داشت: اجرای برنامههای متنوع و خلاقانه در حوزه جوانان، یک سرمایهگذاری بلندمدت برای آینده استان است. وجود فضاهایی مانند «پاتوق جوانان»، صرفاً یک برنامه تفریحی نیست، بلکه ضرورتی بنیادین برای تقویت نشاط اجتماعی، تسهیل گفتمانسازی مؤثر میان نسلها، و ایجاد بستری مناسب برای بروز و شکوفایی خلاقیت، استعدادها و توانمندیهای جوانان محسوب میشود.
پور علی با بیان اینکه «پاتوق جوانان» فرصتی برای تبادل نظر، یادگیری و خودسازی است، افزود: اینگونه برنامهها باید استمراریافته و با پایش مستمر نیازهای روز جوانان، متناسب با اقتضائات نسل جدید، مورد بازنگری و توسعه قرار گیرند. حمایت از طرحها و ایدههای نوآورانه جوانان، نهتنها به پر کردن اوقات فراغت آنها کمک میکند، بلکه میتواند در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ارتقای سطح فرهنگی جامعه، و تقویت حس تعلق و مشارکت جمعی، نقش کلیدی ایفا نماید.
وی، بر آمادگی استانداری و دستگاههای ذیربط برای حمایت از طرحهای ابتکاری و مؤثر در حوزه جوانان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همافزایی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای جوان استان در تمامی عرصهها باشیم.
بنابراین گزارش، «پاتوق جوانان» عنوان برنامهای است که در فضایی صمیمی و با حضور جمعی از جوانان فعال، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان حوزه اجتماعی در خرمآباد و توسط معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان افتتاح شد.
