امام جمعه موقت گناوه: مقاومت و ایستادگی مردم باعث عقب نشینی دشمن شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد خرم آبادی در خطبه های این هفته نماز جمعه گناوه با بیان اینکه امدادهای غیبی بسیاری را در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم، افزود: در ایام جنگ رمضان نیز این امدادهای غیبی از جمله آسیب ندیدن کشور در نبود رهبر تا هدایت خبرگان فقیه و مجتهد، انقلابی و با ایمان در انتخاب رهبری شایسته را مشاهده کردیم.

امام جمعه موقت با اشاره به امدادهای غیبی در صحنه های نبرد جنگ رمضان گفت: اتفاقی که در اصفهان رخ داد یکی از مصادیق این امداد غیبی در صحنه نبرد بود و بار دیگر صحنه طبس برای جهانیان خود را نشان داد.

وی گفت: امام راحل (ره) به زیبایی در قضیه طبس فرمودند: «این حادثه جز این نبود که یک دست غیبی در کار است، نباید بیدار شوند آنهایی که به معنویات توجه ندارند و به این غیب ایمان بیاورند، چه کسی می ببینید، چه کسی این هلی کوپترهای کارتر که می خواستند به ایران بیایند را ساقط کرد، آیا ما ساقط کردیم، شن ها ساقط کردند،شن ها مامور خدا بودند، باد مامور خداست قوم عاد را باد از بین برد و این باد مامور خداست سلام بر خدای شنزار های طبس».

وی با اشاره به اینکه آمریکایی ها به دروغ گفتند که برای نجات خلبان خود آمده اند،گفت: آنها برنامه دیگری داشتند اما بار دیگر لطف و مدد الهی شامل حال ما شد و دست خدا از آستین رزمندگان اسلام و فرزندان غیور این مرز و بوم بیرون آمد و آنها را مفتضح کرد و آبروی نداشته شان را برد و شکست خوردند.

وی ادامه داد: دشمنان به خیال خام خود تصور می کردند با شهادت رهبر امت،اتفاقات عجیب و غریبی در مملکت اسلامی ایران بیافتد اما مردم چهل و چند روز ایستادگی و مقاومت می کنند و پای آرمان های انقلاب اسلامی با صلابت ایستاده اند.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب همیشه توصیه داشتند که اگر مردم در صحنه باشند همه چیز به نفع مردم برمی گردد، گفت: امام شهید امت در آخرین توصیه های خود به مردم فرمودند: اگر مقاومت کردید قله ای فتح خواهد شد که از زمان رسول الله (ص) تا به امروز فتح نشده است.

حجت الاسلام خرم آبادی گفت: مقاومت و ایستادگی مردم غیور ایران اسلامی باعث عقب نشینی دشمن و درخواست مذاکره با شروط کشور ما شد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی و آتش بس موقتی باید وحدت خود را حفظ کنیم، گفت: هنوز تا پیروزی نهایی و همه جانبه فاصله داریم و تا نهایی شدن کار باید وحدت و همبستگی خود را حفظ کنیم و این همبستگی را ادامه دهیم و نگذاریم خدای نکرده مشکلی برای مملکت ایجاد شود.

امام جمعه موقت گناوه با بیان اینکه در شرایط کنونی چند کار را هیچ گاه نباید فراموش کنیم، افزود: دعا و استغاثه نخستین کار که نباید فراموش شود، دعا سلاح مومن است و بسیاری ازمشکلات را حل می کند.

تاکید بر حفظ میدان تا پیروزی نهایی

حجت الاسلام خرم آبادی با تاکید بر حفظ میدان تا حاصل شدن پیروزی نهایی، گفت: تا رسیدن به پیروزی نهایی میدان را رها نکنیم، این میدان حکم تنگه احد را دارد و تا زمانی که نتیجه نهایی را نگرفته ایم و شر دشمن به طور کامل از بین نرفته این میدان داری را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه باید در آتش بس موقتی که بدون شک زیر نظر مقام معظم رهبری است، به مسئولین اعتماد کرد،گفت: باید وحدت و انسجام خود رادر برهه کنونی حفظ کنیم.

لزوم تلاش مضاعف در رفع مشکلات مردم

امام جمعه موقت گناوه با بیان اینکه مردم در صحنه های مختلف به ویژه بیش از چهل روز در این ایام در صحنه هستند و همواره پای کار نظام ایستاده اند ، گفت: به مسئولان که خداوند برای مدتی مسئولیتی بر عهده آنها گذاشته است، توصیه می کنم که برای رفع مشکلات مردم تلاش مضاعف داشته باشند تا کار مردم براساس قانون انجام شود و راضی باشند .

وی با اشاره به فرمایشاتی از رهبر شهید انقلاب گفت: رهبر شهید فرمودند : «یک روزی خواهد آمد که شما به زانو در آمدن استکبار را خواهید دید»، «عظمت و عزت مردم ایران را خواهید دید» و «در قدس نماز خواهید خواند» و ما منتظر این روز هستیم.

امام جمعه موقت با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه ( س)کریمه اهل بیت و آغاز هفته کرامت گفت: حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با ولایتمداری و پای امام خود ماندن و حرکت کردن از مدینه به سمت ایران زبانزد است و این مسیر را طی کردند که به ندای امام خود لبیک بگویند.

وی با تبریک دوم اردیبهشت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت گفت: طی جنگ تحمیلی سوم ،نیروی دریایی ،هوافضای و نیروی زمینی و مقاومت سپاه به خوبی جواب دشمن شکنی به دشمنان ایران و اسلام دادند که قابل تقدیر است و ان شاالله خداوند توفیق دهد با وجود پاسداران جانبرکف و نیروهای نظامی های ایران اسلامی هر چه زودتر با رهبری امام سید مجتبی خامنه ای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را ببینیم و پرچم انقلاب از دستان مبارک رهبر انقلاب به دستان امام زمان داده شود.