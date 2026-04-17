به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای این هفته نماز جمعه که در مسجدالنبی(ص) قزوین برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز ارتش و تبریک فرا رسیدن دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه(س)، به بیان مهمترین وظایف مردم در شرایط کنونی پرداخت.
آیتالله مظفری با تبریک ۲۹ فروردین، روز ارتش، گفت: قدردانی خود را نسبت به زحمات، خدمات و مجاهدتهای خالصانه ارتشیان دلاور اعلام میکنیم.
وی با اشاره به آغاز دهه کرامت، افزود: حضرت فاطمه معصومه(س) از یادگاران امام کاظم(ع) هستند و حوزه علمیه قم به برکت حضور نورانی این بانو، این شکوه و عظمت را یافته است. همان روایت امام صادق(ع) که ۵۰ سال پیش از تولد ایشان فرمودند «پارهتنی از من در قم دفن میشود» و فرمودند این بانو میتواند همه شیعیان را شفاعت کند، برای بیان عظمت ایشان کافی است.
امام جمعه قزوین با استناد به آیه ۱۵۹ سوره آلعمران («وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ...») گفت: خداوند به پیامبر(ص) که اول شخص عالم امکان است دستور میدهد با مردم مشورت کند. از سوی دیگر در آیه ۵۹ سوره نساء، خداوند به مؤمنان فرمان میدهد که از اولیالامر اطاعت کنند.
وی تأکید کرد: رهبر الهی موظف نیست رأی اکثریت را ملاک قرار دهد، بلکه ممکن است نظر اقلیت را ترجیح دهد. اما پس از اینکه تصمیم گرفته شد و آن را اعلام کرد، همه باید تبعیت کنند. گاهی نظر اولیه رهبر با نظر نهایی پس از مشورت تفاوت دارد و باز هم تبعیت واجب است.
آیتالله مظفری با اشاره به داستان حضرت موسی و حضرت خضر(ع) در قرآن، خاطرنشان کرد: خضر(ع) مأمور به باطن بود و موسی(ع) مأمور به ظواهر. وقتی خضر(ع) آن نوجوان را کشت، کشتی را سوراخ کرد و دیوار را برپا داشت، موسی(ع) نتوانست همراهی کند و اعتراض کرد. خداوند این داستان را آورد تا بگوید اگر ولی خدا کاری کرد که به ظاهر ۱۰۰ درصد خلاف موازین ظاهری بود، باز هم باید تبعیت کرد.
وی افزود: ما در عصر غیبت و پس از انقلاب، در حال تمرین ولایتمداری برای عصر ظهور هستیم. برخلاف تصور برخی که میگویند در زمان ظهور کار آسان میشود، باید بگویم کار سختتر میشود، زیرا امام زمان(عج) بر اساس باطن عمل میکند. ممکن است دستور زندان یا قصاص کسی را بدهند که در ظاهر فردی موجه است؛ آنجاست که تبعیت سخت میشود.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به حضور شبانه مردم در خیابانها، گفت: نخستین تکلیف ما حضور فعال در میدان و اعلام آمادگی برای جانفشانی است و ثبتنام بیست و هفت میلیونی در پویش «جان فدا» یعنی مردم اعلام آمادگی کردهاند. از کسانی که ثبتنام نکردهاند، میخواهیم حتماً این کار را انجام دهند.
وی با خطاب قرار دادن رهبری اظهار کرد: رهبرا! مردم قزوین این توفیق را داشتهاند که یک شب زودتر از همه مردم کشور در صحنه حاضر شوند. از شامگاه ۱۹ دی به خیابان آمدیم و تا هر زمان لازم باشد در میدان هستیم. همانطور که جزو اولینها بودیم، ان شاءالله آخرین استانی هستیم که از میدان خارج میشویم.
آیتالله مظفری با عذرخواهی از ساکنان و مغازهداران به خاطر مزاحمتهای احتمالی، تأکید کرد: باید کمترین مزاحمت ایجاد شود. از عزیزان میخواهم مانع روان بودن ترافیک نشوند. موکبداران و پرچمگردانان طوری عمل کنند که رفت و آمد مردم مختل نشود. همچنین از ساعت ۲۳ به بعد بلندگوها روشن نباشد.
امام جمعه قزوین درباره برداشت نادرست برخی از سخنان هفته قبل خود، توضیح داد: منظور من این نبود که مطالبهگری نباشد. خداوند به پیامبر(ص) دستور مشورت داد، یعنی مردم حتی در زمان معصوم هم باید فکر کنند، نظر بدهند و مطالبه کنند. مطالبهگری معقول و منطقی، هم دست رهبر را باز میکند و هم مسئولان کوتاهکار را به راه میآورد.
وی در بخشی از سخنان خود با طرح درخواست از تیم مذاکرهکننده، گفت: صنعت هستهای امروز در همه بخشها تأثیرگذار است. ما به صورت جدی از مسئولان میخواهیم به هیچ وجه از این حق مسلم مردم کوتاه نیایند. علاوه بر حفظ اورانیومهای غنیشده گذشته، ما خواهان خروج کشورمان از NPT هستیم، زیرا این معاهده نه تنها نفعی برای ما نداشته، بلکه اطلاعات زیادی از کشور خارج کرده و دانشمندان ما ترور شدهاند.
وی تأکید کرد: انتظار داریم تیم مذاکرهکننده با قدرت، اقتدار و صلابت در برابر دشمنان زیادهخواه بایستند و حتی یک کلمه از منویا ت رهبری کوتاه نیایند.
آیتالله مظفری با یادآوری اینکه شورای عالی امنیت ملی عالیترین نهاد تصمیمگیرنده در بحث جنگ و صلح است، تصریح کرد: ما مطالبه خود را داریم، اما در نهایت باید تسلیم تصمیمات رهبری و این شورا باشیم. بزرگان و مسئولان ارشد را متهم نکنیم. شاید آنها چیزهایی میدانند که ما نمیدانیم.
وی به تجربه «وعده صادق ۲» اشاره کرد و گفت: سال گذشته برخی از خواهران و برادران انقلابی، فرماندهان نظامی را متهم به کوتاهی میکردند. امام خمینی(ره) فرمودند این ایرادها بر اثر بیاطلاعی است. آن عزیزان محاسبه دارند و عشقشان به انقلاب کمتر از ما نیست. همیشه احتمال یک محاسبه درست را بدهید.
امام جمعه قزوین در پایان خطاب به تیم مذاکرهکننده خاطرنشان کرد: مردم را بیشتر در جریان مذاکرات قرار دهید. چرا مردم ما باید اخبار مذاکرات را از رئیسجمهور «دیوانه» آمریکا بشنوند و ابهاماتی برایشان پیش بیاید؟ بخشهایی از مذاکرات را که میشود اعلام کرد، برای مردم بگویید تا ابهامات رفع شود.
