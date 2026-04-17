به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود مهدوی در خطبههای این هفته نماز جمعه ضمن تبریک دهه کرامت، میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، به تبیین شباهتهای وجودی آن حضرت با حضرت صدیقه طاهره(س) پرداخت و اظهار کرد: شباهت در اسم، در دانایی، شفاعت و بسیاری از صفات تا آنجا که زیارت فاطمه معصومه(ع)، زیارت حضرت فاطمه زهرا(س) محسوب میشود.
وی با اشاره به ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، و ۲ اردیبهشت، روز تأسیس سپاه پاسداران، این دو مناسبت را فرصتی برای گرامیداشت مقتدرترین نیروهای دفاعی کشور دانست و گفت: این دو نهاد مقدس با هماهنگی و همافزایی نمونه، در دوران جنگهای تحمیلی اول، دوم و سوم و بهویژه در رویارویی با دشمنی چون آمریکا، ثابت کردند که تقسیم کار راهبردی و میدانی چگونه میتواند پیروزیهای عظیمی برای ملت ایران به ارمغان آورد.
امام جمعه الوند افزود: یکی از عظمتها و برکات وجود مبارک رهبر شهید انقلاب اسلامی بهعنوان فرمانده کل قوا، مدیریت موفق این دو نیروی مقتدر و تقویت و پیشرفت آن در طول سالهای اخیر بوده است. از این رو در مواضع راهبردی امام شهید، بر اهمیت تقویت و آمادگی روزافزون نیروهای مسلح تأکید شده و ایشان از اقتدار نیروهای مسلح بهعنوان یکی از ارکان اصلی عزت و امنیت ملی یاد فرمودهاند.
آتشبس لبنان پیروزی مقاومت
حجتالاسلام مهدوی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، رابطه ایران و حزبالله را فراتر از یک ائتلاف تاکتیکی و پیوندی راهبردی و وجودی توصیف کرد و گفت: حزبالله بهمثابه پارهتن و فرزند ایران، جبههای پیشرفته در برابر اسرائیل خبیث ایجاد کرده و سدی مستحکم در برابر پیشروی این غده سرطانی در منطقه است.
وی با بیان اینکه دولت کنونی لبنان با مواضع آشکار ضدحزبالله و تمایل به صلح با اسرائیل، چالش جدی پیش روست، افزود: حزبالله با درک شرایط داخلی لبنان و بیثباتی ساختاری این کشور، خود را برای تثبیت جایگاه سیاسیاش آماده میکند و از دخالت مستقیم پرهیز دارد تا اتهام مستعمره بودن لبنان برای ایران را بزداید.
امام جمعه الوند در پاسخ به برخی تحلیلهای سطحی داخلی که ایران را به رهاکردن حزبالله متهم میکنند، تأکید کرد: این سخنان ناآگاهانه، خواست دشمن برای انشقاق در محور مقاومت را دنبال میکنند، در حالی که حزبالله و مردم آگاه لبنان همواره قدرشناس حمایتهای ایران بودهاند. آتشبس در لبنان نیز به منزله پیروزی جبهه مقاومت اسلامی است.
وی با بیان اینکه امریکا به هیچ کدام از پیش شرط های آتش بس عمل نکرده و گمان نمیرود که به آنها عمل کند، خطاب به مسئولان کشور هشدار داد: مسئولان محترم بدانند ملاک وحدت ما، شروط رهبر ماست. این حرف قاطع مردم است و این را در اجتماعات مختلف، راهپیماییها در تمام شهرها به اطلاع تمام مسئولان رساندهاند و باید عمل به این شروط مطالبه شود.
