فعالیت سامانه بارشی جدید در لرستان از بامداد یکشنبه

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان و فعالیت سامانه بارشی جدید در این استان از بامداد یکشنبه، اظهار داشت: رگبار باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، رگبار برف در جنوب شرق، وزش باد شدید، کاهش دما در این استان پیش‌بینی می‌شود.

وی زمان پایان فعالیت این سامانه بارشی را چهارشنبه اعلام کرد و گفت: اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، احتمال کولاک برف در محورهای مواصلاتی، خطر اصابت صاعقه، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، خطر سقوط اشیا، کاهش میدان دید افقی و... در این راستا برای استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان بر لزوم احتیاط در انجام سفرهای برون‌شهری، عدم انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها و خشکه رودها، همراه‌داشتن تجهیزات زمستانه در محورهای مواصلاتی کوهستانی و انجام رانندگی ایمن، آمادگی دستگاه‌های خدمت‌رسان به‌ویژه راهداری و شهرداری، عدم جابه‌جایی عشایر و چرای دام، مدیریت بهینه انرژی و صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق، تحکیم سازه‌ها و... تأکید کرد.