طرح جامع ساماندهی پایانه های مرزی آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری رور جمعه در سفر به ارومیه در پایانه مرزی سرو اظهار کرد: سال گذشته طرح جامع سامندهی ۸ پایانه مرزی در استانهای آذربایجان غربی و شرقی ، اردبیل و گیلان را تصویب کردیم که سه پایانه بازرگان ، سرو و تمرچین در آذربایجان غربی جزئی از این ۸ پایانه هستند

وی افزود :با توجه به اهمیت پایانه های مرزی آذربایجان غربی در صادرات واردات کالا در شریط جنگی اجرای طرح جامع این سه پایانه مرزی در آذربایجان غربی در اولویت قرار گرفت واز امروز عملیات اجرایی آنها آغاز شد

اکبری ادامه داد: پایانه جدید کوزه ره ش سلماس هم در مرز ترکیه بصورت کانکسی آغاز شده است و با موافقت کشور ترکیه بزودی طرح جامع این پایانه هم آغاز میشود

استاندار آذربایجان غربی هم با بیان اینکه سال گذشته ۵ میلیارد دلار از پایانه های مرزی این استان کالا صادر شده است از تکمیل عملیات تبدیل راههای ارتباطی به پایانه های مرزی به بزرگراه و آزاد راه به عنوان تکمیل کننده طرح ساماندهی پایانه های مرزی خبر داد.

وی گفت: بزرگراه ایواغلی به پایانه مرزی بازرگان ، خوی به پایانه مرزی رازی و نقده پیرانشهر به پایانه مرزی تمرچین با مساعدت وزیر راه و شهرسازی در فاصله زمانی ۶ تا ۱۱ ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید.