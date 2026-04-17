دشمن به دنبال جنگ داخلی بود اما ملت متحد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرکرد که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به شرایط جنگی کشور، پویش عظیم «جان فدا» و تحولات اخیر مذاکرات و آتشبس در لبنان، به تشریح مواضع اصولی ملت ایران پرداخت و بر حفظ وحدت ملی و هوشیاری در برابر فریب دشمنان تأکید کرد.
وی تصریح کرد: یکی از صحنههای بسیار پرشکوه این ایام، پویش جان فدا بود که بیش از ۲۷ میلیون نفر به آن پیوستند، این نشانه آمادگی کامل ملت است، ما به چنین پویشی نیاز داریم؛ چراکه حدود ۴۰ روز آمریکا پیشنهاد آتشبس داد و ما قبول نکردیم تا اینکه بالاخره ایرانیها آن ۱۰ ماده را فرستادند و خود ترامپ توییت زد و گفت این ده شرط را قبول کردم. اما ما به آنها اعتماد نداریم.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: ما نمیتوانستیم پیشنهاد آتشبس رارد کنیم چون در قرآن آمده که اگر طرف مقابل دعوت به صلح کرد بپذیرید، اما اعتماد نکنید.
فاطمی ادامه داد: مذاکره که به خودی خود چیز بدی نیست، اگر جنگی ۵۰ سال هم طول بکشد، عاقبت باید مذاکره کرد تا نتیجه تثبیت شود، اما ما با بیاعتمادی کامل و دست روی ماشه پای مذاکره رفتیم و این ۲۷ میلیون جان فدا یعنی ملت آماده است.
وی با اشاره به آتشبس اخیر در لبنان گفت: این مایه افتخار است و یک پیروزی بر پیروزیهای مقاومت افزود، آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب کوتاه آمدند و مجبور به پذیرش آتشبس شدند، اما باز هم نباید اعتماد کنیم، چون دشمنان ما زخمخورده هستند، غرورشان جریحهدار شده، تکبرشان شکسته و این خطرناک است.
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری در پاسخ به تهدید محاصره دریایی تأکید کرد: محاصره دریایی برای آمریکا دردی را دوا نمیکند، تنگه هرمز بهعنوان یک برگ برنده در دست ایرانیها باقی میماند، آمریکا اگر بخواهد تعرضی کند با قدرتهایی مثل چین و روسیه مواجه میشودو همان طور که در درگیری ۴۰ روزه شکست خورد، در درگیری طولانیتر هم بیشتر آسیب میبیند.
امام جمعه شهرکرد به یکی از حساسترین مباحث روز اشاره کرد و اضافه کرد: ما در جنگ هستیم، باید رهبرمان را حفظ کنیم، نیروهایمان را حفظ کنیم، ما هیچگاه در زمان پیغمبر، امیرالمومنین یا امام حسین (ع) آغازگر جنگ نبودیم، همیشه دشمن حمله کرده و ما جواب سختتر دادهایم.
فاطمی عنوان داشت: رهبر معظم، وجدان ما، دین ما دو تا انتظار از ملت دارند، اول حضور در میدان که خنثیکننده توطئههاست و دوم مطالبه همان ۱۰ شرطی که ترامپ پذیرفته، مردم ایران تحقق این شروط را میخواهند.
وی با اشاره به تجربه تلخ اغتشاشات گذشته اذعان داشت: شما میدانید دشمن چه صحنهای برای ما ترسیم کرده و به دنبال جنگ داخلی ایجاد کنند.
وی تاکید کرد: ما باید این وحدت را ادامه بدهیم، آنچه پشت لانچرها و سلاحها انجام میشود با آنچه در دیپلماسی میگذرد مقایسه نکنیم، و باید اجازه بدهیم به خوبی و خوشی ادامه پیدا کند.
