امام جمعه سیریک: اهداف نظام اسلامی در میدان دیپلماسی محقق خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبههای نماز جمعه این هفته بندر سیریک، به تبیین حقوق زنان در اسلام پرداخت و با تأکید بر نقش حیاتی آنان در جامعه اسلامی، نسبت به تهاجم فرهنگ غربی به ارزشهای اسلامی هشدار داد.
وی دفاع از حقوق زنان در اسلام را نه یک تعهد، بلکه یک اصل بنیادی دانست و گفت: تعلیمات اسلامی، بهویژه روایات حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها)، به زنان حقوقی شایسته و محترم میدهد و آنان را با پوشش و عفت مورد حمایت قرار میدهد.
امام جمعه سیریک با تصریح اینکه «اسلام مدافع حقوق زن است، نه آنچه شیاطین و فرهنگهای مبتذل میخوانند»، به موضوع ولایتپذیری زنان در اسلام اشاره کرد و افزود: اسلام اعتقاد به زنسالاری دارد و احترام به زن را در بالاترین سطح ممکن لحاظ کرده است.
سالاری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جایگاه دیپلماسی و جنگ اظهار داشت: جنگ ریشه در غیرت ملت و وطنپرستی دارد، اما میدان دیپلماسی، میدان نهایی است که تکلیف ما را تعیین میکند. ما برای جنگ نمیجنگیم؛ جنگ وسیله است، در حالی که هدف ما در دیپلماسی مشخص میشود.
وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران هم در آفند و هم در پدافند توانمندیم، خاطرنشان کرد: همین رویکرد باعث شد جنگ اقتصادی علیه آمریکا در منطقه به راه بیفتد.
امام جمعه سیریک در ادامه به مذاکرات هستهای اشاره کرد و گفت: هیئت مذاکرهکننده ایرانی با اختیارات کامل پای میز مذاکره رفت، در حالی که تیم ترامپ حتی این اختیارات را نداشت. تیم مذاکرهکننده ما بودند که به دهن آمریکا زدند و برگشتند.
وی همچنین درباره طرح محاصره دریایی ترامپ تأکید کرد: این طرح دل شما را نلرزاند؛ کشور ما جزیره نیست که بتوان آن را محاصره کرد. از طرفی طرح مذکور وجاهت حقوقی هم ندارد.
سالاری در پایان با اشاره به آینده جنگ و مذاکرات گفت: آینده جنگ، فتح نهایی ماست و مذاکرات نیز پرسه زمانبری دارد. دست ما روی ماشه است و کاری خواهیم کرد که به غلط کردن بیفتند.
