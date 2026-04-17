هیچ دشمنی جرات تهدید جمهوری اسلامی ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شمس الله صفرلکی در خطبه‌های نماز جمعه ضمن توصیه همگان به تقوای الهی، به تبیین دقیق مواضع نظام در برابر استکبار و گرامیداشت مناسبت‌های پیش‌رو پرداخت.

وی با تبریک پیشاپیش ۲۹ فروردین، روز ارتش، از مجاهدت‌های ارتشیان دلاور دوشادوش سپاهیان در دفاع مقدس کنونی تجلیل کرد.

حجت‌الاسلام صفرلکی با گرامیداشت یاد شهید امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی (فرمانده کل سابق قوا)، ایشان را مردی با تدبیر خواند که با طرح‌های راهبردی و بخشنامه‌های دقیق، تکلیف فرماندهان را برای مقابله با هرگونه تجاوز دشمن مشخص کرده بود.

وی همچنین با یادآوری ایمانِ سپهبد قرنی و نماز شب‌های ارتشیان در شلمچه، ارتش ایران را یک ارتش مکتبی و الهی نامید.

امام جمعه موقت ایلام با تبریک سالروز تاسیس سپاه، به نقش کلیدی نیروی هوافضا و دریایی اشاره و با تجلیل از سردار شهید تنگسیری، ایشان را نماد صلابت در خلیج فارس و دریای عمان خواند.

وی همچنین برای سردار سید مجید موسوی آرزوی توفیق کرده و بر استمرار راه شهید تهرانی مقدم در مبارزه با صهیونیست‌ها تاکید کرد.

حجت‌الاسلام صفرلکی با استناد به آیات سوره توبه، بر غیرقابل اعتماد بودن پیمان‌شکنان تاکید کرده و دو خط قرمز اصلی ملت را تبیین کرد.

وی ادامه داد: ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده و دانش بومی دانشمندان جوان ما، ناموس و حیثیت ملی است و به هیچ‌وجه قابل مذاکره نیست.

وی ضمن رد محدودیت برد موشکی، اعلام کرد: مطالبه مردم این است که برد موشکی ما افزایش یافته تا هیچ دشمنی از آن سوی دنیا جرأت تهدید ایران را نداشته باشد.

وی با انتقاد صریح از برخی چهره‌های مشهور (سلبریتی‌ها) که در روزهای سخت کنار ملت نبودند یا سکوت کردند، این رفتار را نوعی خیانت و شهدای ورزشکار را الگوی واقعی جوانان معرفی کرد.