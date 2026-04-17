  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۲۱

انسجام نیروهای مردمی پس از شهادت امام شهید یک ضرورت است

گرگان-مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به شکل‌گیری ظرفیت مردمی پس از شهادت امام شهید بر ضرورت انسجام، هم‌افزایی و هدایت هدفمند این نیروها برای افزایش اثرگذاری در جبهه تبیین تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین، شامگاه جمعه در همایش جهاد تبیین با اشاره به شرایط تقابل جریان حق و باطل، بر ضرورت انسجام و هم‌افزایی نیروهای مردمی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در این ایام نشان‌دهنده دغدغه‌مندی نسبت به آرمان‌های انقلاب است، اظهار کرد: ظرفیت عظیمی که پس از شهادت امام شهید در جامعه شکل گرفته، باید به‌درستی سازماندهی و در مسیر اثرگذاری بیشتر هدایت شود.

گرزین با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین افزود: همان‌گونه که در عرصه نظامی به فرماندهان توانمند نیاز داریم، در حوزه فرهنگی نیز به «سردارانی نقطه‌زن» نیازمندیم؛ افرادی که شناخت دقیق از میدان، ابزارها و شیوه‌های اثرگذاری داشته باشند و بتوانند متناسب با شرایط، اقدام مؤثر انجام دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به سختی میدان تبیین گفت: فعالیت در این عرصه به‌مراتب پیچیده‌تر از میدان‌های دیگر است و نیازمند بصیرت، آگاهی و مهارت‌های ویژه است.

وی ادامه داد: شکل‌گیری چنین ظرفیت مردمی، نشانه‌ای از آمادگی جامعه برای ایفای نقش‌های بزرگ‌تر در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب و زمینه‌سازی ظهور است و باید این فرصت به بهترین شکل مدیریت شود.

گرزین با تأکید بر لزوم حفظ انسجام و جهت‌دهی صحیح به این ظرفیت‌ها، خاطرنشان کرد: هدف نهایی، تقویت جبهه حق، تحقق عدالت و حرکت در مسیر عزت و کرامت انسانی است.

کد مطلب 6803662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

