انسجام نیروهای مردمی پس از شهادت امام شهید یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین، شامگاه جمعه در همایش جهاد تبیین با اشاره به شرایط تقابل جریان حق و باطل، بر ضرورت انسجام و هم‌افزایی نیروهای مردمی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در این ایام نشان‌دهنده دغدغه‌مندی نسبت به آرمان‌های انقلاب است، اظهار کرد: ظرفیت عظیمی که پس از شهادت امام شهید در جامعه شکل گرفته، باید به‌درستی سازماندهی و در مسیر اثرگذاری بیشتر هدایت شود.

گرزین با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین افزود: همان‌گونه که در عرصه نظامی به فرماندهان توانمند نیاز داریم، در حوزه فرهنگی نیز به «سردارانی نقطه‌زن» نیازمندیم؛ افرادی که شناخت دقیق از میدان، ابزارها و شیوه‌های اثرگذاری داشته باشند و بتوانند متناسب با شرایط، اقدام مؤثر انجام دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به سختی میدان تبیین گفت: فعالیت در این عرصه به‌مراتب پیچیده‌تر از میدان‌های دیگر است و نیازمند بصیرت، آگاهی و مهارت‌های ویژه است.

وی ادامه داد: شکل‌گیری چنین ظرفیت مردمی، نشانه‌ای از آمادگی جامعه برای ایفای نقش‌های بزرگ‌تر در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب و زمینه‌سازی ظهور است و باید این فرصت به بهترین شکل مدیریت شود.

گرزین با تأکید بر لزوم حفظ انسجام و جهت‌دهی صحیح به این ظرفیت‌ها، خاطرنشان کرد: هدف نهایی، تقویت جبهه حق، تحقق عدالت و حرکت در مسیر عزت و کرامت انسانی است.