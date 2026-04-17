به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشی‌نژاد در خطبه‌های نمازجمعه امروز با تأکید بر ضرورت وحدت میان مسلمانان، اتحاد و همبستگی را مهم‌ترین عامل مقابله با تهدیدها و چالش‌های منطقه دانست.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای اظهار کرد ملت‌های آزادی‌خواه در طول تاریخ همواره در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کرده‌اند و راه مقاومت را برگزیده‌اند.

ماموستا کلشی نژاد اظهار کرد: وحدت و انسجام میان مسلمانان از مهم‌ترین عوامل موفقیت در برابر تهدیدها است؛ موضوعی که امام خمینی(ره) نیز همواره بر آن تأکید داشته است.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه در ادامه با اشاره به مواضع شورای‌عالی امنیت ملی درباره آتش‌بس، بر آمادگی نیروهای مسلح و ضرورت هوشیاری در برابر دشمنان تأکید کرد و گفت: آتش‌بس باید همه‌جانبه باشد و کشورهایی مانند لبنان و دیگر کشورهای اسلامی را نیز در بر بگیرد.

ماموستا کلشی‌نژاد همچنین با انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از آن، این اقدامات را عامل بی‌ثباتی در منطقه دانست و مدعی شد: این رژیم در دهه‌های گذشته بارها به کشورهای مختلف منطقه حمله کرده و موجب خسارت‌های گسترده شده است.

وی افزود دشمنان تلاش می‌کنند با تضعیف زیرساخت‌های نظامی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی، میان ملت‌ها تفرقه ایجاد کرده و بر منابع و سرنوشت آن‌ها تسلط پیدا کنند.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حفظ هوشیاری کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: نباید خاک، آب و آسمان کشورهای اسلامی در اختیار دشمنان قرار گیرد تا از آن برای اقدام علیه دیگر ملت‌های مسلمان استفاده کنند.

ماموستا کلشی‌نژاد با اشاره به تجربه‌های گذشته ایران در مقابله با تهدیدها، تأکید کرد: وحدت ملی، حضور مردم و تلاش نیروهای مسلح از عوامل اصلی حفظ امنیت و اقتدار کشور بوده است.