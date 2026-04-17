۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

استقبال کرملین از آتش‌بس در لبنان

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) از توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: روسیه همچنان آماده پذیرش اورانیوم غنی‌شده ایران است.

وی گفت: روسیه از آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان استقبال می‌کند. امیدواریم تل آویو و بیروت بتوانند به توافقی دست یابند که از تکرار درگیری‌های مسلحانه جلوگیری کند.

این مقام روس با اشاره به تداوم جنگ اوکراین، خاطرنشان کرد: مشارکت برخی کشورهای اروپایی در درگیری اوکراین رو به افزایش است.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

