به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: روسیه همچنان آماده پذیرش اورانیوم غنیشده ایران است.
وی گفت: روسیه از آتشبس بین اسرائیل و لبنان استقبال میکند. امیدواریم تل آویو و بیروت بتوانند به توافقی دست یابند که از تکرار درگیریهای مسلحانه جلوگیری کند.
این مقام روس با اشاره به تداوم جنگ اوکراین، خاطرنشان کرد: مشارکت برخی کشورهای اروپایی در درگیری اوکراین رو به افزایش است.
باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.
شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.
