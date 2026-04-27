کرملین: در مناقشه ایران نباید به سوی درگیری بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد: مسکو معتقد است که در مناقشه ایران نباید به سوی درگیری و اقدام نظامی بازگشت. روسیه برای انجام هرگونه تلاش میانجیگرانه با هدف حل و فصل مناقشه ایران و برقراری صلح تضمین شده در منطقه آمادگی دارد. در هر صورت، ما از ادامه مذاکرات و ادامه آتش‌ بس استقبال می‌ کنیم. این به نفع شریک ما، ایران، به نفع کشورهای تنگه هرمز و به نفع اقتصاد جهانی نیست. آماده‌ایم تا هر کاری انجام دهیم تا اطمینان حاصل شود که در نهایت صلح برقرار می‌شود، صلح تضمین‌ شده و بازگشتی به خصومت‌ها وجود نخواهد داشت.

وی گفت: برگزاری مذاکرات در مورد ایران در روسیه پیچیده است و نیاز به بررسی دارد. گفتن آن در اینجا دشوار است، این یک مسئله بسیار پیچیده است. برخی ممکن است با این موافق باشند، برخی ممکن است موافق نباشند. قبل از اینکه چیزی پیشنهاد شود، باید همه چیز را بررسی کنیم.

سخنگوی کاخ کرملین سپس اضافه کرد: مسکو امیدوار است که با گذشت زمان اقدامات دیپلماتیک در زمینه اوکراین افزایش یابد.

وی پیشتر در سخنانی اعلام کرده بود: روسیه با ایران در تماس است. مسکو تجاوز به ایران را محکوم می کند؛ از همه طرف‌های درگیر در مناقشه پیرامون ایران خواستار خویشتنداری هستیم. روسیه به تداوم همکاری‌ های متقابلا سودمند با ایران امیدوار است. روسیه و چین نسبت به پیامدهای منفی حل مسئله ایران از طریق زور و تاثیر منفی این درگیری بر امنیت جهانی هشدار داده بودند. مسکو امیدوار است آتش‌ بس در خاورمیانه (غرب آسیا) ادامه یابد و حملات ازسرگرفته نشود. پیامدهای درگیری پیرامون ایران و کمبود نفت در بازار جهانی برای مدت طولانی در سراسر جهان احساس خواهد شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز اعلام نکرده است که ایران در تلاش برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای است.