لاوروف: ابتکار عملی برای حل بحران اوکراین وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: در نشست وزرای خارجه کشورهای همسود در مورد تشدید بی‌سابقه تنش‌ها در غرب آسیا گفتگو کردیم.

وی افزود: بحران غرب آسیا روندهای کلی در قاره اوراسیا را از جمله از منظر امنیتی به طور بنیادین تغییر می‌دهد.

این مقام روس تصریح کرد: در حال حاضر هیچ گونه ابتکار مشخصی برای حل و فصل بحران اوکراین وجود ندارد.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.