۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

لاوروف: ابتکار عملی برای حل بحران اوکراین وجود ندارد

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به تداوم جنگ اوکراین گفت ابتکار عملی برای حل این بحران وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: در نشست وزرای خارجه کشورهای همسود در مورد تشدید بی‌سابقه تنش‌ها در غرب آسیا گفتگو کردیم.

وی افزود: بحران غرب آسیا روندهای کلی در قاره اوراسیا را از جمله از منظر امنیتی به طور بنیادین تغییر می‌دهد.

این مقام روس تصریح کرد: در حال حاضر هیچ گونه ابتکار مشخصی برای حل و فصل بحران اوکراین وجود ندارد.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

