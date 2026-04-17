لاوروف: ابتکار عملی برای حل بحران اوکراین وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: در نشست وزرای خارجه کشورهای همسود در مورد تشدید بیسابقه تنشها در غرب آسیا گفتگو کردیم.
وی افزود: بحران غرب آسیا روندهای کلی در قاره اوراسیا را از جمله از منظر امنیتی به طور بنیادین تغییر میدهد.
این مقام روس تصریح کرد: در حال حاضر هیچ گونه ابتکار مشخصی برای حل و فصل بحران اوکراین وجود ندارد.
باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.
شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.
