۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

نقش دختران و بانوان در تربیت نسل آینده بی‌بدیل است

ایرانشهر- امام جمعه ایرانشهر با اشاره به جایگاه زن در تعالیم دینی، بر نقش محوری دختران و بانوان در تربیت نسل آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ایرانشهر، با گرامیداشت یاد شهدا، بر نقش مجاهدت رزمندگان در تأمین امنیت و استقلال کشور تأکید کرد.

امام جمعه ایرانشهر با دعوت مؤمنان به تقوای الهی، به مناسبت‌های پیشِ رو از جمله روز ارتش و نیروی زمینی اشاره کرد.

وی فداکاری‌های رزمندگان در مقاطع مختلف را یادآور شد و امنیت و استقلال کشور را مرهون تلاش نیروهای مسلح دانست.

وی با اشاره به لزوم آمادگی مستمر در برابر تهدیدات، بازدارندگی را یک ضرورت همیشگی خواند و تأکید کرد: جامعه باید همواره توان دفاعی خود را حفظ کند.

امام جمعه ایرانشهر همچنین بر اهمیت تقویت ظرفیت‌های داخلی و گرامیداشت یاد شهدای ارتش تأکید نمود.

حجت الاسلام بزمانی همچنین به موضوعات فرهنگی و جایگاه زن در تعالیم دینی پرداخت و بر نقش دختران و بانوان در تربیت نسل آینده تأکید کرد.

امام جمعه ایرانشهر در ادامه به تحولات اخیر منطقه اشاره کرد و با یادآوری حضور گسترده مردم در برنامه‌های دفاعی، بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ نرم، اهمیت وحدت و آگاهی عمومی تأکید کرد.

وی در پایان، با اشاره به جایگاه تصمیم‌گیری در مسائل کلان جنگ و صلح، بر لزوم تبعیت همه بخش‌ها از چارچوب‌های قانونی و استمرار مسیر مقاومت تأکید کرد.

