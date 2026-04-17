به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ایرانشهر، با گرامیداشت یاد شهدا، بر نقش مجاهدت رزمندگان در تأمین امنیت و استقلال کشور تأکید کرد.

امام جمعه ایرانشهر با دعوت مؤمنان به تقوای الهی، به مناسبت‌های پیشِ رو از جمله روز ارتش و نیروی زمینی اشاره کرد.

وی فداکاری‌های رزمندگان در مقاطع مختلف را یادآور شد و امنیت و استقلال کشور را مرهون تلاش نیروهای مسلح دانست.

وی با اشاره به لزوم آمادگی مستمر در برابر تهدیدات، بازدارندگی را یک ضرورت همیشگی خواند و تأکید کرد: جامعه باید همواره توان دفاعی خود را حفظ کند.

امام جمعه ایرانشهر همچنین بر اهمیت تقویت ظرفیت‌های داخلی و گرامیداشت یاد شهدای ارتش تأکید نمود.

حجت الاسلام بزمانی همچنین به موضوعات فرهنگی و جایگاه زن در تعالیم دینی پرداخت و بر نقش دختران و بانوان در تربیت نسل آینده تأکید کرد.

امام جمعه ایرانشهر در ادامه به تحولات اخیر منطقه اشاره کرد و با یادآوری حضور گسترده مردم در برنامه‌های دفاعی، بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ نرم، اهمیت وحدت و آگاهی عمومی تأکید کرد.

وی در پایان، با اشاره به جایگاه تصمیم‌گیری در مسائل کلان جنگ و صلح، بر لزوم تبعیت همه بخش‌ها از چارچوب‌های قانونی و استمرار مسیر مقاومت تأکید کرد.