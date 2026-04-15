علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: مردم از تاریخ عبرت بگیرند

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در شرایطی که جهان اسلام با چالشها و تحولات پیچیده منطقهای روبهرو است، نقش علما و معتمدین دینی در تبیین واقعیتها و هدایت افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در استان سیستان و بلوچستان، که تنوع قومی و مذهبی در کنار هم زیست مسالمتآمیز را شکل داده است، ائمه جمعه و علمای اهلسنت از جایگاه ویژهای در میان مردم برخوردارند و سخنان آنان همواره مورد توجه و اعتماد اقشار مختلف جامعه قرار میگیرد.
در این میان، سه تن از ائمه جمعه اهلسنت شهرستانهای ایرانشهر و فنوج با تأکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی، افزایش آگاهی و بصیرت دینی و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان اسلام، بر نقش تعیینکننده همبستگی در عبور از شرایط حساس کنونی تأکید کردند.
آنان همچنین با اشاره به تجربیات تاریخی و تحولات جاری منطقه، بر لزوم حفظ انسجام داخلی و پرهیز از اختلافافکنی در میان مسلمانان تأکید کردند.
تجربه غزه و فلسطین، پرده از شعارهای فریبنده مدعیان حمایت از مسلمانان برمیدارد
مولوی ظفر احمد، امام جمعه اهلسنت دامن از توابع شهرستان ایرانشهر، در گفت و گو با خبرنگار مهر، بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد.
وی با استناد به آموزههای قرآنی و تاریخ صدر اسلام اظهار داشت: از ابتدای بعثت پیامبر اکرم (ص)، دشمنی با اسلام از سوی گروههایی همچون یهود، نصارا، مشرکان و منافقان وجود داشته و این روند در طول تاریخ همواره ادامه یافته است.
مولوی ظفر احمد افزود: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، بصیرت و هوشیاری امت اسلامی است؛ چراکه دشمنان همواره درصدد ضربهزدن به مسلمانان هستند و در این میان، هیچکس دلسوزتر از خود مسلمانان برای یکدیگر نیست.
وی با اشاره به حدیث نبوی تصریح کرد: مؤمنان باید پشتیبان و تقویتکننده یکدیگر باشند و تنها در سایه این همبستگی است که میتوان به رفاه، امنیت و آزادی دست یافت.
تاریخ؛ نیت شوم دشمنان ایران و اسلام را نشان می دهد
امام جمعه اهلسنت دامن با انتقاد از ادعاهای برخی قدرتها درباره حمایت از ملتهای مسلمان گفت: تجربه کشورهایی همچون غزه و فلسطین بهروشنی نشان میدهد که این ادعاها چیزی جز شعارهای توخالی نیست و کارنامه این مدعیان، گویای واقعیتهای دیگری است.
وی ادامه داد: ملت ایران باید با عبرتگیری از تاریخ و تحولات معاصر، نسبت به نیت واقعی این جریانها آگاه باشند و فریب شعارهای بهظاهر انساندوستانه را نخورند.
مولوی ظفر احمد در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی، مهمترین راهکار عبور از مشکلات، تمسک به آموزههای قرآن کریم، توکل بر خداوند متعال و حفظ وحدت و انسجام میان مسلمانان است تا به فضل الهی، این سختیها برطرف شود.
تفرقه مسلمانان، بزرگترین فرصت برای دشمنان اسلام است
مولوی شمسالحق دامنی، امام جمعه اهلسنت ایرانشهر، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت امروز جهان اسلام تصریح کرد: متأسفانه نبود وحدت و انسجام میان مسلمانان، زمینهساز فشارها و جنایات گسترده علیه ملتهای مسلمان، بهویژه مردم فلسطین شده است که در شرایطی سخت و طاقتفرسا به سر میبرند.
وی ادامه داد: دشمنان امروز نیز با برنامهریزیهای گسترده و طرحهای کلان در منطقه، در تلاشاند با سوءاستفاده از غفلت برخی مسلمانان، میان آنان تفرقه ایجاد کنند و اهداف خود را پیش ببرند.
مولوی دامنی با اشاره به تحولات اخیر و حملات صورتگرفته علیه کشور، این اقدامات را نشانهای از ادامه همان سیاستهای خصمانه دانست و تأکید کرد: اگر امت اسلامی به بیداری و اتحاد نرسد، فرصتها از دست خواهد رفت و خسارتها جبرانناپذیر خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با این تهدیدات، تمسک به آموزههای اسلامی، افزایش آگاهی و حفظ وحدت و همبستگی میان مسلمانان است تا دشمنان نتوانند به اهداف خود دست یابند.
حمایت از نیروهای مسلح و حفظ انسجام ملی، ضرورتی انکارناپذیر در شرایط کنونی است
سید محمدعلی قریشی، امام جمعه اهلسنت فنوج، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مفاهیم جهاد و شهادت در آموزههای اسلامی، بر ضرورت هوشیاری مسلمانان و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در منطق اسلام، جانفشانی در راه خداوند معاملهای الهی برای دستیابی به بهشت است، اظهار داشت: مؤمنان راستین همواره در مسیر دفاع از دین و ارزشهای اسلامی، آماده فداکاری و ازخودگذشتگی هستند و این مسیر، برگرفته از سیره پیشوایان دینی است.
امام جمعه اهلسنت فنوج افزود: تاریخ اسلام نشان داده است که رهبران الهی در مسیر حق، هرگز در برابر ظلم و استکبار تسلیم نشدهاند و این الگو باید سرلوحه رفتار مسلمانان قرار گیرد.
ضرورت استمرار مقابله با دشمنان و کسب آگاهی
قریشی با اشاره به تداوم دشمنیها علیه اسلام از صدر تاریخ تاکنون تصریح کرد: دشمنان همواره در پی تضعیف امت اسلامی بودهاند و امروز نیز با شیوههای مختلف در تلاش برای ایجاد تفرقه و ضربهزدن به مسلمانان هستند.
وی با محکومیت اقدامات خشونتآمیز علیه غیرنظامیان، از جمله حوادث تلخ برای کودکان و دانشآموزان، تأکید کرد: اینگونه اقدامات نشاندهنده ماهیت واقعی دشمنان است و ضرورت افزایش آگاهی و بصیرت در میان مسلمانان را دوچندان میکند.
امام جمعه اهلسنت فنوج همچنین با اشاره به اهمیت انسجام داخلی، همراهی مردم با نیروهای مسلح را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: حفظ وحدت ملی و حمایت از مدافعان امنیت، از مهمترین الزامات عبور از شرایط حساس کنونی است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اتکا به ایمان، آگاهی و همبستگی امت اسلامی، دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام بمانند.
